Japonya'daki Türk işadamından Bartın'daki sel afetinde zarar görenlere destek - Son Dakika
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Japonya'daki Türk işadamından Bartın'daki sel afetinde zarar görenlere destek

18.08.2022 01:08
Japonya'daki Türk işadamından Bartın'daki sel afetinde zarar görenlere destek

Japonya'da yaşayan ve bu ülkede yatırımları bulunan iş insanı Murat Enşici Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü Engelsiz Sanat Evi ile selde zarar gören ailelere maddi yardımda bulundu.

Japonya'da yaşayan ve bu ülkede yatırımları bulunan iş insanı Murat Enşici Bartın'da otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü Engelsiz Sanat Evi ile selde zarar gören ailelere maddi yardımda bulundu. Enşici ve ailesi Bartın'da yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere nakdi yardımda da bulundu.

Bartın'daki ziyaretleri çerçevesinde Gölbucağı Mahallesinde Bartın Belediyesince restore edildikten sonra Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği'ne (BOEDDER SK) tahsis edilen, otizmli ve engelli gençlere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü Engelsiz Sanat Evindeki çalışmaları inceleyen iş insanı Murat Enşici sanat evinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere maddi yardımda bulundu.

Eşi ve çocuğu ile birlikte Engelsiz Sanat Evini ziyaret eden ve burada Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Başkanı Berna Şengün tarafından karşılanan iş insanı Enşici engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı ve engelli bireylerin hayata katılımlarına yönelik Japonya ve Türkiye'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından Engelsiz Sanat Evinde gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyleyen Enşici, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Kimsenin bir saniye sonrasının garantisi yok. Hepimiz bir olmadıktan sonra engellilerimizin dertleri ve sıkıntıları bitmez. Hepimiz bir olacağız. Bu Engelsiz Sanat Evinde engelli kardeşlerimiz için çok güzel çalışmalar yürütülmekte ve bizde bu çalışmalara küçük bir katkı sunmak istedik. Desteğimizi göstermek istedik" şeklinde konuştu.

Daha sonra Enşici ailesi ile birlikte Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın makamında ziyaret etti. Enşici, Bartın'da yaşanan sel afeti sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere ulaştırılmak üzere nakdi yardımı Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a teslim etti. Başkan Akın duyarlılığından dolayı Enşici ve ailesine teşekkür ederek nakdi yardımın selde zarar gören ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirtti.

Ziyarette Başkan Akın tarafından Enşici ve ailesine Bartın'da üretilen el işi ürünler hediye edildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Japonya, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'daki Türk işadamından Bartın'daki sel afetinde zarar görenlere destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'daki Türk işadamından Bartın'daki sel afetinde zarar görenlere destek - Son Dakika
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