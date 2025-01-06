Jeju Air'in Gecikmeleri Güvenlik Şüphelerini Artırdı - Son Dakika
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Yerel

Jeju Air'in Gecikmeleri Güvenlik Şüphelerini Artırdı

Güney Kore'de uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybederken, Jeju Air en fazla uçuş gecikmesine sahip.

06.01.2025 09:49
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Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına karışan Jeju Air firmasının, 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, kazaya karışan Jeju Air firması hakkındaki güvenlik şüphelerini artıracak yeni veriler ortaya çıktı. Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ana muhalefetteki Demokratik Parti Milletvekili Lee Yeon-hee'ye sunduğu veriler, Jeju Air'ın 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğunu ortaya koydu. Buna göre, firmanın 6 ayda gerçekleştirdiği 52 bin 883 uçuşun 536'sında bakım nedeniyle gecikme yaşandığı belirtilirken, bu sayının yılın aynı döneminde Korean Air için 422, T'way Air için 315, Jin Air için 243 ve Air Busan firması için ise 227 olduğu belirlendi. Jeju Air'in söz konusu 6 aylık dönemdeki bakım nedenli gecikme oranı yüzde 1,01 olarak gerçekleşerek genel sektör ortalaması olan yüzde 0,64'ü de aştı. Kamuoyuna yansıyan son veriler, Jeju Air'ın operasyon devamlılığına bakımdan daha fazla önem vererek uçuş güvenliğini tehlikeye atmış olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Uçak kazadan önce 48 saatte 13 uçuş gerçekleştirdi

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca kazaya karışan uçağın, olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenmişti. Jeju Air ise kazanın ardından operasyonel güvenliği artırmak amacıyla Mart ayına dek uçuş sayılarını yüzde 10-15 oranında azaltmayı planladığını duyurmuştu. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jeju Air'in Gecikmeleri Güvenlik Şüphelerini Artırdı - Son Dakika

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