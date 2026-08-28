Kabaklardan Organik Oyuncaklar - Son Dakika
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Kabaklardan Organik Oyuncaklar

Kabaklardan Organik Oyuncaklar
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Çiftçi Murat Aydın, satılmayan kabakları çocukları için oyuncak yaparak değerlendiriyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Aydın (50), yetiştirdiği ve gözden kaçırdığı ya da satılmak için büyük olan kabakları çocukları için oyuncağa dönüştürüyor. Aydın, kabaklardan yaptığı araba ve bebeklerle hem ürünleri değerlendiriyor hem de çocuklara organik oyuncaklar yapıyor.

Çiftçilikle uğraşan Aydın, tarlasında yetişen ve çeşitli nedenlerle satışa ayrılamayan kabakları çöpe atmak yerine çocukları için oyuncak yapmaya başladı. Kabaklardan araba yapan Aydın, çocukları için de bebekler hazırlıyor. Araba yapmak için önce kabağın içini oyan Aydın, daha sonra ağaç dallarıyla tekerleklerin takılacağı bölümleri hazırlıyor. Kabakları keserek yaptığı tekerlekleri dallara takan Aydın, bu şekilde oyuncak arabalar oluşturuyor. Bebek yapımında ise kabağın üzerine kaş, göz, burun ve ağız oyan Aydın, saç yapımında mısır püsküllerini kullanıyor. Kol ve ayaklarını ise ağaç dallarından hazırlıyor. Çocukların evlerinde oyuncakları bulunmasına rağmen kabaktan yapılan oyuncaklarla daha çok eğlendiklerini söyleyen Aydın, bu yöntemle hem ürünleri değerlendirdiğini hem de çocuklara farklı oyuncaklar sunduğunu ifade etti.

"Oyuncak arabaları olmasına rağmen bunları çok seviyorlar"

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilikle uğraştığını söyleyen Murat Aydın, "Sebze ekimi yapıyoruz. Bu sebze ekiminde artan malzemelerden, büyüyen kabaklardan çocuklarımıza organik arabalar yapıyoruz. Arabalar çok güzel, organik oluyor. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Gözden kaçırdığımız kabakları işte gördüğünüz gibi bu şekilde kabaklardan çocuklarımıza araba yapıyoruz. Bu arabaları çocukların evde kendilerinin arabaları olmalarına rağmen bunları daha çok sevdikleri için organik kabaklardan araba yapıyoruz. Çocuklar bunlarla oynuyorlar. Daha sonra kızlarımıza da böyle işte bebekler yapıyoruz. Mısır püskülünden saçları, ayakları, kolları odunlardan kesip yapıyoruz. Kızlar da bunları çok seviyorlar. Bunlarla birlikte kendileri çok iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bunlarla oynamayı daha çok seviyoruz"

Babasının kendilerine araba ve bebek yaptığını dile getiren Ebrunur Aydın (8), "Evde bebeğim var. Bunlarla oynamayı daha çok seviyoruz. Ama bunlar daha güzel. Babam böyle püskülden saçlar yaptı. Çok eğleniyoruz. Hem kuzenimle birlikte çok güzel eğleniyoruz. Böyle zıplıyoruz, oynuyoruz. Çok güzel oluyor" dedi.

Amcasının kendilerine kabaklarla arabalar yaptığını ifade eden Alper Aydın, "Benim normalde bir sürü arabalarım var ama ben kabaklı, kabak arabalarla oynamayı çok seviyorum. Organik arabalar. O yüzden amcama çok teşekkür ediyorum. Amcamı çok seviyorum. İyi ki varsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kabaklardan Organik Oyuncaklar - Son Dakika

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