Kabotaj Bayramı'nda şehit aileleri ve gazilere mehtap turu - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nda şehit aileleri ve gazilere mehtap turu

Kabotaj Bayramı\'nda şehit aileleri ve gazilere mehtap turu
02.07.2026 11:53
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler onuruna mehtap turu düzenlendi. Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılar türküler eşliğinde duygu dolu anlar yaşadı. Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için önemini vurguladı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler onuruna mehtap turu düzenlendi. Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar türküler eşliğinde unutulmaz bir akşam geçirdi.

Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gaziler, tekne turunda bir araya gelerek hem Kabotaj Bayramı'nın coşkusunu yaşadı hem de deniz üzerinde gerçekleştirilen organizasyonda keyifli vakit geçirdi. Program boyunca seslendirilen türküler eşliğinde katılımcılar zaman zaman duygusal anlar yaşarken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizcilik tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Göreve kısa süre önce Tekirdağ'da başladığını ifade eden Sulu, "Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında bu gemide sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tekirdağ'a yeni geldim. Daha önce yaklaşık 20 yıl Gemlik'te Liman Başkanı olarak görev yaptım. Şimdi ise Tekirdağ'da vatandaşlarımıza hizmet etmek için görev yapıyoruz" dedi.

Denizlerin stratejik önemine dikkat çeken Sulu, dünyanın yaklaşık dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu belirterek denizcilik faaliyetlerinin ülkelerin ekonomik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından tarihi bir kazanım olduğuna işaret eden Sulu, "Bu yıl Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. 815 sayılı Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz 1926'dır. Bu tarihten sonra Türk bayraklı gemilerle Türk armatörleri tarafından Türkiye'nin kıyılarında yolcu ve yük taşımacılığının yalnızca Türk gemileri tarafından yapılması kanunla güvence altına alınmıştır. Böylece deniz ticaretimiz ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve bu kazanım tüm dünyaya ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tekne Marmara Denizi'nde mehtap turuna çıktı. Katılımcılar denizin eşsiz manzarası eşliğinde türküler dinleyerek keyifli vakit geçirirken, şehit aileleri ve gaziler kendileri için düzenlenen anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi, katılımcılarla günün anısına hatıra fotoğrafları çekilmesi ve mehtap turunun tamamlanmasının ardından sona erdi.

Protokol üyeleri, tekne turu boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programa Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Aydoğan Tulgar, Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri, şehit ve gazi birim yetkilileri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kabotaj Bayramı'nda şehit aileleri ve gazilere mehtap turu - Son Dakika

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