Kaçak silah ve mühimmat satışı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Kaçak silah ve mühimmat satışı yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatı elinde bulundurarak satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.06.2024 17:30
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Kaçak silah ve mühimmat satışı yapan şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatı elinde bulundurarak satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde yaşayan M.Ç. isimli şahsın kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde bulundurduğu, satmak için müşteri aradığı ve müşteri buldukça da sattığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine yapılan operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 21 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca üst kapağı, 165 adet tabanca parçası, 76 adet 9 milimetre fişek, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 1 adet şase numarası kazınmış çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.Ç. isimli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.Ç., tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaçak silah ve mühimmat satışı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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