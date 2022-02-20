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Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı - Son Dakika

Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı

20.02.2022 11:22
Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı

Diyarbakır'dan dünyaya açılan bir lezzet olan Kadayıfçı Sıtkı Usta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 5 bin yetim çocuğa yiyecek ve kıyafet ulaştırdı.

Diyarbakır'dan dünyaya açılan bir lezzet olan Kadayıfçı Sıtkı Usta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 5 bin yetim çocuğa yiyecek ve kıyafet ulaştırdı.

1968 yılından bugüne tam 54 yıldır, damak tadına hitap eden, yarım asırdır sağlıklı ve doğal lezzetler sunan, tatlı denince ilk akla gelen Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Altunbay, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 5 bin yetim çocuğa yiyecek ve kıyafet ulaştırdı. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Altunbay'ın oğlu Süleyman Altunbay, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek derme çatma çadırlara ve çeşitli yetimhanelere yerleşen yetimlere, atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan kışlık kıyafet ve yiyecek dağıttıklarını söyledi. Daha öncede covid biriminde görev yapan sağlık çalışanlarına, köy okullarına, mahkumlara tatlı ve çiğköfte dağıtarak gönülleri kazanan Kadayıfçı Sıtkı Usta bu kez de İdlib'deki yetimleri unutmadı. İdlib'de kış aylarının zor şartlar altında geçtiğini, bu kapsamda yardım etmek istediklerini söyleyen Altunbay, yardım malzemelerinden ve yiyeceklerden İdlib Yetim Kampı Babıska, Abdülhamit Han, Muhammed Mursi Atme Mülteci Kampı yetimhanelerinde bulunan, 5 bin yetimin faydalandığını vurguladı. - DİYARBAKIR

Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı
Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı
Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı

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Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı ESKİŞEHİR - İdlib'e yardım malzemesi gönderildi ESKİŞEHİR - İdlib'e yardım malzemesi gönderildi İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI İSKENDERUN'DAN İDLİB'E YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI

Beşşar Esed, Diyarbakır, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan İdlip'teki yetim çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı - Son Dakika
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