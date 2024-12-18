Kadıköy, Avrupa'nın En Sevilen Sürdürülebilir Belediyesi seçildi

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen "We Love Cities" (Kentimi Seviyorum) kampanyasında Avrupa'nın sürdürülebilirlik için çalışan en sevilen belediyesi seçildi. Dünya genelinde altı kıtadan 76 şehrin yer aldığı yarışmada, Türkiye'den bir diğer finalist olan İzmir ise Avrupa'nın en sevilen ikinci şehri oldu.

WWF'nin 2013'ten bu yana düzenlediği "One Planet City Challenge" (Tek Dünya Kentleri Yarışması), şehirlerin çevre dostu uygulamalarını desteklemeyi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmada finale kalan belediyeler, CDP ve ICLEI'nin birleşik raporlama platformuna gönderilen verilerle değerlendiriliyor ve uluslararası bir jüri tarafından onaylanıyor.

Bu yıl 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen "We Love Cities" kampanyası, kent sakinlerine sürdürülebilirlik için çalışan belediyelerin sürdürülebilirlik hedeflerini ve eylemlerini oylama fırsatı sundu. Kampanya, küresel ölçekte 12 bin vatandaş önerisi, yaklaşık iki milyon sosyal medya erişimi ve toplamda 326 milyon görüntülenme ile büyük bir etkileşim sağladı. Kadıköy, kampanyada aldığı oylar ve geri bildirimler sonucunda Avrupa'nın sürdürülebilirlik için çalışan en sevilen belediyesi oldu. İzmir de kampanyada aldığı oylar ve geri bildirimler sonucunda Avrupa'da sürdürülebilirlik için çalışan en sevilen ikinci şehir seçildi.

Kadıköy ne yapıyor?

Kadıköy'ün 2030'a kadar emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent olmayı Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları ile taahhüt ediyor. Planlar, sürdürülebilir bir gelecek için uzun vadeli hedefler belirleyerek, bir yol haritası görevi görüyor. Kadıköy, binalarda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyerek önemli ölçüde enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonu azaltımı sağlayabilecek önlemler alıyor. Belediye ayrıca sürdürülebilir ulaşımı önceliklendiriyor ve sera gazı emisyonlarının azaltımına yardımcı olmak için toplumu sürece dahil ediyor: Bireyler ve işletmeler dahil olmak üzere herkesi enerji tasarruflu araçlara geçmeye teşvik ediyor. Bunun yanı sıra motorsuz ulaşımı uygulanabilir ve cazip bir seçenek haline getirmek için bisiklet ve yaya altyapısını geliştirmeyi sürdürüyor.