Kadıköy Belediyesi, Fener Köşkü Hamamı'nın Restorasyonuna Başladı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi, Fener Köşkü Hamamı'nın Restorasyonuna Başladı

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Kadıköy Belediyesi, Osmanlı dönemine ait olan Fener Köşkü Hamamı'nın restorasyon çalışmalarına başladı. Tarihi hamamın yenilenmesi ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

16.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:17
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Parkı'nda bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen yaklaşık 600 yıllık Fener Köşkü Hamamı'nın restorasyonu için çalışmalara başladı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi hamamın yenilenmesi ve yeniden turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kadıköy Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasını koruyarak geleceğe taşımak için önemli bir projeye başladıklarını duyurdu. Belediye, 1. ve 2. derece doğal sit alanı statüsündeki Fenerbahçe Parkı'nda yer alan ve 15-16. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen Fener Köşkü Hamamı'nın restorasyonu için kolları sıvadı.

BAŞKAN KÖSEDAĞI, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Fenerbahçe Parkı'nın içinde bir bölümü ayakta olan tarihi hamamın, kaybolmaya yüz tutan bölümlerinin ortaya çıkarılması ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi hamamın önce restütisyon çalışmaları tamamlanacak daha sonra ise restorasyon projesine geçilecek.

Fener Köşkü Hamamı'nda başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadıköy Belediyesi Ar-Ge biriminden Mimar Elif Öztürk, şunları söyledi:

"Kadıköy Belediyesi olarak kültürel mirasın ve eski eserlerin korunmasıyla ilgili eylem planımız çerçevesinde restorasyon ve uygulama çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Fenerbahçe Parkı'nda Fener Köşkü Hamamı'nın rölöve, restütisyon ve restorasyon projelerini ve uygulamasını yapıyoruz. 5 numaralı Koruma Kurulu tarafından röleve projeleri onaylandı. Arkeolojik denetimlerle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmalarının ardından tekrar restorasyonu hazırlanarak uygulamasını yapmayı planlıyoruz."

Fener Köşkü Hamamı restütisyon ve restorasyon projesinin yürütücülerinden Mimar Didem Sunan da hamamın tarihi ve bugünkü çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"BU KAZIYI, SOYUNMALIK KISMI ORTAYA ÇIKARMAK ÜZERE YAPIYORUZ"

"Burada Bizans döneminden beri imparatorların kullandığı saraylar ve yapılar olduğunu biliyoruz. İmparator Justinianus, burada eşi Theodora için yazlık bir saray yaptırıyor ve burada denize giriyorlar. Osmanlı Dönemi'nde de burada iki tane saray, bir tane hamam, bir tane bostancı neferleri koğuşu, bir mescit ve servis binaları olduğunu biliyoruz. 1963 yılında Sedat Hakkı Eldem burada bir kazı çalışması yapıyor. Onun hazırladığı bir restitüsyon planı var. Bu plana göre günlük kullanılan bir köşk mevcut burada. Hamam da bugün aslında ılıklık, bir halvet hücresi ve bir hela olarak 4 hacim olarak ayakta. Ama aslında bu hamamın bir soyunmalık kısmı olduğunu biliyoruz. İşte esasında biz bu kazıyı o soyunmalık kısmını ortaya çıkarmak, onun tam izlerini bulmak üzere yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi, Fener Köşkü Hamamı'nın Restorasyonuna Başladı - Son Dakika

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