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Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü - Son Dakika

Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü

30.11.2021 22:01

Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ve Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Sokak Projesi, pilot uygulama olarak seçilen Asım US Sokak'ta tüm hızıyla devam ediyor.

Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy'de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ve Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Sokak Projesi, pilot uygulama olarak seçilen Asım US Sokak'ta tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün himayesinde sürdürülen projenin ilk etabında, geçtiğimiz Temmuz ayında 21 binada ikamet eden sokak sakinleri ziyaret edilerek, proje anlatıldı ve atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı. Sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından da bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda, atıkların doğaya zararı anlatılarak aslında birçok çöpün çöp olmadığı; organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam, plastik, kağıt atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı.

Projenin başladığı günden bugüne kadar Kadıköy Belediyesi ekipleri 21 binada sokak sakinlerinin ayrıştırdığı, geri kazanılabilir ve evsel nitelikli atıkları topladı ve atık miktarlarını ölçtü. Ölçümlere göre Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir ayağı olan Atıksız Sokak projesinde 3,5 ton plastik, kağıt, cam ve metal atık geri dönüşüme gönderildi ve 3 ton meyve, sebze atığı ile çay, kahve posası komposta dönüştürüldü.

Dönüşüm muhteşem oldu

Kadıköy Belediyesi, projenin 4'üncü ayında proje ortağı Devridaim ile birlikte Asım US Sokak'ta Dönüşüm Muhteşem Oldu adlı bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte, sokak sakinlerinin ayrıştırdığı mutfak atıklarının komposta nasıl dönüştürülebileceği anlatıldı ve balkon, saksı bahçeciliği üzerine gerçekleşen atölyede ekim yapıldı. Proje sonunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy'ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.

Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü
Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü
Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü
Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de atıksız sokakta 3 ton atık komposta dönüştü - Son Dakika
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