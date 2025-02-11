Kadıköy'de Bıçaklanan Mattia İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Kadıköy'de Bıçaklanan Mattia İçin Anma Töreni

Kadıköy\'de Bıçaklanan Mattia İçin Anma Töreni

Andrea Minguzzi ve Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Sent Antuan Kilisesi'nde anma düzenlendi.

11.02.2025 14:55
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy pazarında sözlü tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. Mattia Ahmet Minguzzi dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Sent Antuan Kilisesi'nde tören düzenlendi

Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu'nda bir anma töreni düzenlendi. Beyoğlu Sent Antuan Kilisesi'nde düzenlenen anma törenine Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar ile yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü İtalyan şef ve sunucu Danilo Zanna da anma törenine katılanlar arasındaydı. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde dualar edildi. Minguzzi'nin fotoğrafları törene katılanlar tarafından çiçeklerle süslendi. Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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