Kadıköy'de Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi nedeniyle Bağdat Caddesi girişinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede yaşanan yoğun dronla havadan görüntülendi.

Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi Geçici Trafik Sirkülasyonu Projesi kapsamında, Bostancı Tren İstasyonu hizası Bağdat Caddesi girişinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı polis ekipleri eşliğinde Koy Yolu Sokak'a yönlendirilirken, 13 Ocak'ta başlayan çalışmanın yaklaşık 270 gün olarak planlandığı öğrenildi. Öte yandan Bağdat Caddesinin girişlerinin trafiğe kapatılmasına bölge esnafı tepki gösterdi. Maltepe istikametinde giden arabalı müşterilerinin park yapacak yer bulamadığını söyleyen esnaf yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istedi. Yapılan çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede yaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

"Kepenk indirme seviyesine geldik"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan çevre esnafı Hıdır Karaağaç, "İnsanlar burada çok fazla mağdur oldu. Yapılan çalışmalar sonrası trafik burada keşmekeş oldu. Ne insanlar yolu kullanabiliyor ne alışveriş yapabiliyor dolayısıyla esnaf da mağdur oluyor. Kepenk indirme seviyesine geldik. En iyisi gelsinler anahtarları verelim gitsinler. Biz kapatalım buradaki dükkanları. Burada kiralar zaten ağır. Bu yolu açmadan burada hareket olmaz. İnsanlar burada durup alışveriş yapıyordu artık duramayacak. Sürücülerin durma ihtimali yok ceza yiyorlar. Biz esnaf olarak gerçekten zor durumdayız" dedi. - İSTANBUL