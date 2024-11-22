Kadıköy\'de Cinsel Sağlık Danışmanlık Merkezi Açılıyor

Yerel

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, koruyucu-önleyici cinsel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yaşama geçirdiği Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi'nin (CİSAM) resmi açılışını, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapacak.

Kadıköy Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında cinsel sağlık ile üreme sağlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda cinsel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla CİSAM'ı açıyor. Merkezin resmi açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde saat 13.00'te yapılacak. Merkez, Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sokak No: 100'de (Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği Üstü) hizmet verecek.

Merkezde, cinsel sağlık ile ilgili yargılanmadan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlik ve farklılıklara saygı prensibiyle hareket edilerek, insan onurunun, mahremiyetin ve kişisel bilgi gizliliğinin korunarak hizmet verilmesi esas alınıyor.

Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Merkez'de bireysel cinsel sağlık danışmanlığı, eğitim ve atölye çalışmaları ile psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği'nde görevli kadın doğum uzmanı ile koordineli bir şekilde verilecek jinekolojik muayene, ultrasonografi, gebelik takibi, RİA uygulaması, Crio uygulaması, Smear ve HPV testi gibi ücretsiz sağlık hizmetleri ile psikolojik danışmanlık için ilçede oturma koşulu aranıyor.

Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla da iş birliği halinde olan merkezde, "Bireysel Cinsel Sağlık Danışmanlığı" çatısı altında -aile planlanması, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tanı öncesi ve sonrası takip, çocukların cinsel gelişimi, gebelik, lohusalık ve yenidoğan bakımı, adet hijyeni ve adet döngüsü, cinsel/üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları, cinselliğin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları hizmetleri yer alacak.

Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Yeni Doğan Sağlığı, Güvenli Cinsellik, Ergen Sağlığı, Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı gibi eğitimlerin ve atölye çalışmalarının verilmesinin planlandığı merkez, hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.