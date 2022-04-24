Kadıköy'de çocuklara 23 Nisan şöleni - Son Dakika

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Eğitici ve eğlenceli birçok etkinliğe çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nın halat çekme oyununda çocuklara eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Belediyesi tarafından Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı. Çocuklar, yüz boyama, resim, müzik, karikatür, geri dönüşüm, hijyen, okuma, kitap boyama, illüzyon, survivor parkuru gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlikte çocukların yanı sıra ailelerde doyasıya eğlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'da düzenlen eğlenceli aktivitelerden halat çekme oyununa çocuklara eşlik etti, o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

"Çocuklara çocuk bayramını bayram gibi yaşatmak istiyoruz"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hem ulusal egemenliği anma noktasında hem de kutlama noktasında başka etkinliklerimiz de var. Ama Çocuk Bayramı olduğu için, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi, Cumhuriyetimizi, çocuklara emanet ettiği için onlarla bir bayram havasında yaşayalım dedik. Çünkü bugün onların bayramı. Kadıköy'ün farklı noktalarında bugün etkinliklerimiz var. Az önce Fikirtepe'de bir parkımız vardı, oradaydık. Oradan buraya geldik. Özgürlük Parkı'nın alanı büyük olduğu için burada oldukça bir katılım var ve ilginç olan Kadıköy dışından gelen komşularımız da var. Biz üç gün boyunca dün, bugün ve yarın olmak üzere çocuklara çocuk bayramını bayram gibi yaşatmak istiyoruz." dedi.

"Çok mutluyuz, Kadıköy Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz"

Etkinliğe çocuğu ile katılan vatandaşlardan Keriman Doğan, "Çok mutluyuz, Kadıköy Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çünkü benim oğlum da bir işitme engelli. ve burada engelli farkındalığı oluşturmak için birçok aktiviteler var. Biz onlara da katıldık. Burada önemli olan çocuklar ve çocukların mutluluğu. Belediyeye, bu kadar ücretsiz aktiviteler yaptıkları için teşekkür ederiz. 23 Nisan çocukların mutluluğu, etkinlikler hepimize mutluluk yayıyor." ifadelerini kullandı.

"Etkinlikleri çok beğendim, inanılmaz kalabalık var"

Vatandaşlardan Eylem Ümit ise, "Bu etkinliği ben birkaç gün öncesinden biliyordum. Takip etmiştim zaten. Bilerek, isteyerek geldim ve etkinlikleri çok beğendim. İnanılmaz kalabalık var. Yüz boyama etkinliğinden çok beklediğimiz için oğlum vazgeçti, onun yerine ben yaptırdım" dedi. - İSTANBUL