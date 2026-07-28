Kadıköy Rıhtım Camii İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Kadıköy Rıhtım Camii İnşaatı Başladı

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Kadıköy'de Rıhtım Camii projesinin inşaatına başlandı. Proje, doğa dostu mimariyle dikkat çekiyor.

Kadıköy'de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Rıhtım Camii ve Sosyal Alanlar Projesi'nde hazırlıkların tamamlanmasının ardından fiili inşaat çalışmalarına başlandı. Kendi enerjisini üretecek ve yağmur suyunu geri dönüştürecek doğa dostu mimarisiyle dikkat çeken projede, aynı anda 7 bin kişi ibadet edebilecek.

Kadıköy rıhtımında denizle şehrin buluştuğu noktada hayata geçirilen "Kadıköy Rıhtım Camii ve Sosyal Alanlar Projesi"nde ilk kazma vurularak inşaat sürecine resmen başlandı. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 29 bin 995 metrekarelik alanda yüklenici firmanın şantiye kurulumunu tamamlamasının ardından fiili yapım süreci başlatıldı.

İlk olarak temelleri 2015 yılında onaylanan Kadıköy Rıhtım Camii projesi, 1/500 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dayanıyor. Dolgu alanı ve kıyı şeridinde yer alması nedeniyle geçmiş yıllarda kent mimarisi, ulaşım aksları ve yeşil alan kullanımı açılarından çeşitli tartışmalara konu olan alan, Kadıköy'deki gündüz nüfusu yoğunluğu ve bölgedeki mabet ihtiyacı gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti. 2015'ten bu yana hukuki ve bürokratik süreçleri tamamlanan proje için 9 Nisan'da "Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" kuruldu. 11 Mayıs'ta yapı ruhsatı alınan projenin 1. Etap İnşaat İşi ihalesi 22 Mayıs'ta gerçekleştirilerek, 3 Haziran'da yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Yer teslimi ve şantiye kurulumunun ardından projede 27 Temmuz itibarıyla ilk kazma vuruldu.

Kendi enerjisini üreten doğa dostu külliye

İbadet, eğitim, kültür ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturacak olan kompleks, yüksek teknoloji ve çevreci mimari esas alınarak tasarlandı. Kendi elektriğini bünyesinde üretebilecek donanıma sahip olacak yapı, yağmur sularını toplayarak yeniden kullanıma sunan doğa dostu bir sistemle inşa edilecek. Yapı genelinde yerli, milli ve doğal kaynaklı malzemeler tercih edilecek.

Kadıköy Parkı ve rıhtım çevresiyle entegre bir kamusal alan oluşturması hedeflenen projede; 3 bin 428 metrekare harim alanı, harim ve revak alanlarında toplam 7 bin kişilik kapasite, 25 metre çap ve 44,5 metre yükseklik ile ana kubbe, 90,85 metre yüksekliğinde 3 şerefeli ve 78,12 metre yüksekliğinde 2 şerefeli minareler ve 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark alanı yer alıyor.

Kadıköy'ün sosyal ve dini ihtiyaçlarına yanıt vermesi planlanan külliye bünyesinde cami ve revakların yanı sıra eğitim birimleri, aşevi, konferans salonu, sanat atölyeleri ve kütüphane de yer alacak. Projeyi yürüten Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, inşaat sürecinin şeffaflık ve ortak akıl ilkesiyle sürdürüleceğini belirterek tüm İstanbulluları bu süreci takip etmeye davet etti.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadıköy Rıhtım Camii İnşaatı Başladı - Son Dakika

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