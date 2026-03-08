Edremit\'te Kadınlar Günü\'nde atlı kortej

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaz Dağları Atlı Spor Kulübü ve Binicilik Okulu'nun kadın binicileri, mor pelerinleriyle atlarına binerek Edremit Cumhuriyet Meydanı'na geldi ve kadın dayanışmasına dikkat çekti.

Binicilik okulunun sahibi Betül Aşar'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe at sahibi kadınlar ve binicilik okulu kadın öğrencileri katıldı. Kadın biniciler, sosyal sorumluluk ve farkındalık amacıyla kulüpte bindikleri atlarını meydana sürerek 8 Mart kutlamalarına farklı bir renk kattı.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadın binicileri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve eşi Gülhan Ertaş karşıladı. Program kapsamında belediye tarafından kurulan Kadın Emeği Pazarı'nın da açılışı yapıldı. Etkinlik boyunca meydanda toplanan vatandaşlar, mor pelerinleriyle dikkat çeken kadın biniciler ve atlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar aynı zamanda kadın emeğini desteklemek amacıyla kurulan pazarı da ziyaret etti. Kadınların öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, hem meydanda renkli görüntülere sahne oldu hem de 8 Mart'ın anlam ve önemine dikkat çekti.

Türkiye'de en çok kadın biniciye sahip at kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Kaz Dağları Atlı Spor Kulübü ve Binicilik Okulu sahibi Betül Aşar, kadınların toplumdaki gücüne dikkat çekerek, "Kadınlar hayatın her alanında var ve güçlü. Bugün mor pelerinlerimizle atlarımızın üzerinde meydanda olmamızın nedeni sadece bir kutlama değil; kadınların birlikteliğini, cesaretini ve üretkenliğini göstermekti. Atlı kadınlar olarak doğayla, emekle ve dayanışmayla var olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.