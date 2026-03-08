Edremit'te Kadınlar Günü'nde atlı kortej - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te Kadınlar Günü'nde atlı kortej

Edremit\'te Kadınlar Günü\'nde atlı kortej
08.03.2026 21:06  Güncelleme: 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kaz Dağları Atlı Spor Kulübü ve Binicilik Okulu'nun kadın binicileri, mor pelerinleriyle atlarıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'na gelerek kadın dayanışmasına dikkat çekti. Etkinlikte kadınların gücü ve cesareti vurgulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaz Dağları Atlı Spor Kulübü ve Binicilik Okulu'nun kadın binicileri, mor pelerinleriyle atlarına binerek Edremit Cumhuriyet Meydanı'na geldi ve kadın dayanışmasına dikkat çekti.

Binicilik okulunun sahibi Betül Aşar'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe at sahibi kadınlar ve binicilik okulu kadın öğrencileri katıldı. Kadın biniciler, sosyal sorumluluk ve farkındalık amacıyla kulüpte bindikleri atlarını meydana sürerek 8 Mart kutlamalarına farklı bir renk kattı.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadın binicileri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve eşi Gülhan Ertaş karşıladı. Program kapsamında belediye tarafından kurulan Kadın Emeği Pazarı'nın da açılışı yapıldı. Etkinlik boyunca meydanda toplanan vatandaşlar, mor pelerinleriyle dikkat çeken kadın biniciler ve atlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar aynı zamanda kadın emeğini desteklemek amacıyla kurulan pazarı da ziyaret etti. Kadınların öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, hem meydanda renkli görüntülere sahne oldu hem de 8 Mart'ın anlam ve önemine dikkat çekti.

Türkiye'de en çok kadın biniciye sahip at kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Kaz Dağları Atlı Spor Kulübü ve Binicilik Okulu sahibi Betül Aşar, kadınların toplumdaki gücüne dikkat çekerek, "Kadınlar hayatın her alanında var ve güçlü. Bugün mor pelerinlerimizle atlarımızın üzerinde meydanda olmamızın nedeni sadece bir kutlama değil; kadınların birlikteliğini, cesaretini ve üretkenliğini göstermekti. Atlı kadınlar olarak doğayla, emekle ve dayanışmayla var olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Atlı Spor Kulübü, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Etkinlikler, Balıkesir, Edremit, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te Kadınlar Günü'nde atlı kortej - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:03:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Edremit'te Kadınlar Günü'nde atlı kortej - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.