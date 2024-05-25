Kadın Çiftçilere Sera Desteği Verilecek - Son Dakika
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Yerel

Kadın Çiftçilere Sera Desteği Verilecek

Kadın Çiftçilere Sera Desteği Verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK Darıca ilçe sergisinin açılışında kadın çiftçilere sera desteği sözü verdi. Kadınların kooperatif kurarak tarım yapmaları halinde seraların hibe olarak kurulacağı belirtildi.

25.05.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
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KO-MEK Darıca ilçe sergisinin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımsal alanda üretim yapmak isteyen kadın çiftçilere tam destek sözü verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) Darıca ilçe sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kadın çiftçilere sera desteği sözü verdi. Başkan Büyükakın konuşmasında, "Kadınların kooperatif kurarak dikey veya topraksız tarım yapmaları halinde, seraları hibe olarak kuracağımızı taahhüt ediyoruz. Su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak bu proje, kadınların üretim sürecine katkısını artırırken, ürünlerden de yüksek verim elde edilmesini sağlayacak. Seralardan elde edilecek ürünlerin belli bir miktarı, kadın girişimcilerimize destek amaçlı alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. 7 kadın üretici bir araya gelin tarla sizden destek bizden. Siz üretmek için bir araya gelin biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak seranızı sıfırdan tam destek vererek kurup size verelim. Buralarda yapılacak olan dikey ya da topraksız tarım sayesinde hem üretim olacak hem de kadın üreticilerimiz ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.

Büyükşehir belediyesi tarafından tam destekle kurulacak modern seralarda üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve aynı zamanda kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amaçlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Çiftçilere Sera Desteği Verilecek - Son Dakika

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