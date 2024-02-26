Kadın Cinayetlerinde İhmali Olan Kamu Görevlileri Yargılanacak

Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Hülya Şellavcı ve boşandığı erkek tarafından öldürülen Serpil Erfındık'ın ölümünde ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 26 Şubat Pazartesi gerçekleştirilen duruşması için bir araya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilenin basın açıklamasına katıldı.

Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce defalarca şikayette bulunmasına rağmen etkin koruma sağlanmadığı için polis, jandarma ve Aile İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Serpil Erfındık'a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi bu emsal kararla ilk kez bir kadın cinayetlerinde devleti sorumlu tutan bir karara imza attı" ifadeleri kullanıldı.

"KARABAĞLAR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ OLARAK SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından öldürüldüğü, 248 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, yaşanan her türlü hak ihlallerine karşı susmadık, susmayacağız! Kadın cinayetleri, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılık son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Adalet arayan hiçbir aile asla yalnız yürümeyecek. Serpil Erfındık ve Hülya Şellavcı için adalet sağlanıncaya kadar davanın takipçisiyiz. Hayatımızdan ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kaydedildi.

KINAY: KARABAĞLAR'DA KADINLAR YALNIZ DEĞİL

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin basın açıklamasına katılan Helil Kınay, "Serpil Erfındık Karabağlar'da oturan bir kadın arkadaşımızdı. Pek çok kadın gibi şiddete kurban oldu. Kadınların her geçen gün sesinin gücünün, emeğinin, özgürlüğünün yaşamının yok edilmeye çalışıldığı düzene karşı haklarımızı savunmaya, sesimizi büyütmeye devam edeceğiz. Karabağlar'da da kadınlar yalnız değil, çaresiz değil, biz varız. Haklarımıza da yaşamımıza da sahip çıkacağız. Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyecek, dayanışmamızı Karabağlar'dan büyüteceğiz" şeklinde konuştu.