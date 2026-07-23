Kadın Döner Ustası Hande Ökten\'in Başarısı

Erzurum'da yaşayan 26 yaşındaki Hande Ökten, erkek egemen mesleklerden biri olarak görülen döner ustalığında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan genç girişimci, yaklaşık 3 ay önce Terminal Caddesi'nde açtığı tavuk döner ve köfte işletmesinde döner keserek hem müşterilerin hem de çevre esnafının ilgisini çekiyor.

Üniversite eğitiminin ardından kendi işini kurmaya karar veren Ökten, herhangi bir kurs almadan ustaları izleyerek öğrendiği döner kesme mesleğini aldığı ustalık belgesiyle profesyonel olarak sürdürüyor. İşletmeye gelen vatandaşlar döneri bir kadının kestiğini görünce hayrete düşerken, birçok kişi dönüp yeniden bakıyor, bazıları ise bu anı çevresindekilere gösteriyor. Kısa sürede Terminal Caddesi'nin dikkat çeken işletmelerinden biri haline gelen genç girişimci, kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdiğini ifade ediyor.

"Döneri bir kadın olarak benim kestiğimi görünce çok şaşırıyorlar "

Aslen Tokatlı olup 8 yıldır Erzurum'da yaşadığını ifade eden Hande Ökten, "Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezunum. 3 aya önce kendi işletmemi açtım tavuk döner ve köfte üzerine. Aslında eğitim aldığım alanla şu an yaptığım iş birbirinden çok farklı. Ama ben severek yaptığım için bu mesleği tercih ettim. Döner ustalığını yapmaktan büyük keyif alıyorum. Döner kesmeyi de herhangi bir kursla değil, ustaları sürekli izleyerek, baka baka öğrendim. Daha sonra mesleki sınavlara girdim ve ustalık belgemi aldım. İnsanlar işletmeye gelip döneri bir kadın olarak benim kestiğimi görünce çok şaşırıyorlar. Hatta dönüp bir daha bakanlar, birbirlerine gösterenler bile oluyor. İlk başlarda ilginç geliyordu ama artık insanların takdir ettiğini görmek beni mutlu ediyor. Bence bu mesleğin kadını erkeği yok. İsteyen, emek veren herkes bu işi en iyi şekilde yapabilir. Ben de bunun güzel bir örneği olduğumu düşünüyorum. Döner kesmek sadece erkek işi değil. Kadınlarda istedikten sonra her şeyi başarabilir. Ben bütün kadınların destekçisi olmak için hazırım" diye konuştu.

"Başarılarının devamını diliyoruz"

Terminal Caddesi'nde oto kiralama yaptığını dile getiren Yasin Müniroğlu, "Elimizden geldiği kadar sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz. Çok memnun olduk. Yani bir kız arkadaşımızın böyle bir girişimi yapması, kardeşimizin böyle bir girişimi yapması bizi gururlandırdı açıkçası. Çok memnunuz. Güzel bir hamle yaptı. Başarılarının devamını diliyoruz. Birkaç kişi sordu. Hatta bir gördüler de şaşırdılar yani. Yani ilk etapta hani biraz tuhafımıza gitti ama sonra da sonradan alışıldı" dedi. - ERZURUM