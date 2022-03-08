Kadın dron pilotları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantep'te yarışacak - Son Dakika
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Kadın dron pilotları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantep'te yarışacak

08.03.2022 00:57
Kadın dron pilotları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantep'te yarışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Women's World Dron Cup'a katılacak olan kadın dron pilotları, Gaziantep kalesi semalarında prova uçuşları gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Women's World Dron Cup'a katılacak olan kadın dron pilotları, Gaziantep kalesi semalarında prova uçuşları gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Women's World Drone Cup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyaca ünlü kadın dron pilotlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleşecek olan yarışma öncesi Gaziantep Kalesi'nde prova yapan kadın dron pilotları, hünerlerini sergiledi. Prova sırasında çekilen tarihi Gaziantep Kalesi görüntüleri ise şehrin tanıtımı için kullanılacak. Dünyanın en hızlı 8 kadın dron pilotunun kıyasıya yarışacağı yarışmada ayrıca pilotlar tarafından tasarımı ve montajı yapılan dronlar kullanılacak.

"Dünyada kadınlarımızın dronlara ilgileri her geçen gün artıyor"

Prova uçuşlarını yakından takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, uluslararası bir yarışmaya daha ev sahipliği yapıldığını belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dünyada ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Dünya Kadın Dron Yarışması yapılacak. Daha sonrasında diğer ülkelerde de bu devam edecek. 8 yarışmacı yarışacak. Yarın için yarış alanını hazırladık. Bu alan 'Formula' alanı gibi. Dronlara bir rota çiziliyor. Bu rota içerisinde kendileri dronlarını uçuruyorlar herhangi bir kaza yapmadan. Dünyada kadınlarımızın dronlara ilgileri her geçen gün artıyor. Katılım ilk defa en üst düzeyde. Kadınlarımızın bir arada 8 Mart'ta bir farkındalık oluşturalım dedik. Kadınlarımızın her alanda olduğunu ve her işi yapabildiklerini, başarılı olduklarını göstermek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Yarış için elimden geleni yapacağım"

İtalya Şampiyonu engelli dron pilotu Luisa Rizzo ise Türkiye'ye 3'üncü gelişi olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Yarış için çok umutluyum elimden geleni yapacağım ve herkese şans diliyorum. Şampiyonluk için tüm gücümle mücadele vereceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın dron pilotları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantep'te yarışacak - Son Dakika


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