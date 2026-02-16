Kadın Eliyle Değişen Kıraathane

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir kıraathanede çalışan Azra Hatipoğlu, hem işletmeye kattığı düzen hem de güler yüzlü hizmetiyle müşterilerin beğenisini kazandı.

Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kıraathanede uzun süredir erkek çalışanların görev yaptığı bilinirken, 28 yaşındaki Azra Hatipoğlu'nun işe başlamasıyla birlikte mekanda farklı bir atmosfer oluştu. İşletmeye gelen vatandaşlar, temizlikten hizmet kalitesine kadar birçok konuda olumlu değişim yaşandığını ifade etti.

Müşterilerden bazıları, kahvehanelerde kadın çalışanların daha fazla yer alması gerektiğini dile getirirken, "Bayan eli değince ortam daha düzenli ve sıcak oluyor" şeklinde görüş belirtti.

İşletmeci Yılmaz Bedenli ise müşterilerin memnuniyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ