Kadın Girişimci: Nurcan Fıratoğlu\'nun İlham Veren Hikayesi

Elazığ'da 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Nurcan Fıratoğlu, devlet hibesiyle kurduğu küçükbaş besi çiftliğiyle kadınlara ve gençlere ilham kaynağı oluyor.

Elazığ'ın merkeze bağlı Dallıca köyünde çiftlik kuran 3 çocuk annesi Nurcan Fıratoğlu (43), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle 500 baş kapasiteli küçükbaş besi çiftliği kurdu. Proje kapsamında başvurusunu gerçekleştirerek destek almaya hak kazanan Fıratoğlu, geçen yıl inşaatına başladığı tesisi tamamlayarak eşi Bayram Fıratoğlu ile birlikte işletmeye açtı. Girişimci Fıratoğlu ve aile üyeleri, 500 başlık tesiste küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak bölge üretimine katkı sağlıyor.

" Bir mandıra daha kurmayı düşünüyorum"

Atalarından kalan hayvancılık gelenekselini devlet desteğiyle büyüttüğünü belirten Nurcan Fıratoğlu, "3 çocuk annesiyim. Buradan TKDK'nin desteğiyle bu işe giriştik. Şu anda onun heyecanını yaşıyorum. TKDK'nin bize sunduğu bu hibeden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bir kadın girişimci olarak bütün bayanlara, bütün girişimcilere bu işi tavsiye ediyorum. Biz bu işi sadece bir iş olarak değil, severek yapıyoruz. Gönül işi, emek işi. İnşallah hem ülkemize hem bölgemize çok güzel bir katkı olur. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eşime ve çocuklarıma da çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımdalar ve bana yardımcı oluyorlar. Günlük yemlerimizi, sularımızı, hayvanlarımızın takibini hepsini yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız izin verirse kendi bütçemle bir mandıra daha kurmayı düşünüyorum. Daha önceden babamın da vardı, küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Anneden, babadan, atadan, dededen gelen bir işimiz. Eşim ve çocuklarımdan dolayı çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz, hep beraber yürütüyoruz" dedi.

"Eşim burada patron, biz yardımcılarıyız"

Eşinin girişimcilik cesaretine destek veren ve çiftliğin kurulum sürecinde yanında yer alan Bayram Fıratoğlu, "Devletimize, Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum. Devletimizin desteğiyle küçükbaş çiftliği kurduk. Amacımız üretim yapmak, istihdam sağlamak, devletimiz olmasa biz bu işi yapamazdık. Buradan gençlere sesleniyorum, üretin, devletimiz arkanızda. Köyde hayat var. Üretmek isteyen herkese tavsiyemdir, gitsinler TKDK'nin kapısını çalsınlar, devletimiz destekliyor. Biz bu işe bir yıl önce başladık, eşimin adına başvurduk. Geçen sene 15 Temmuz'da temelimizi attık, aralık ayında inşaatı bitirmiş olduk. TKDK Elazığ İl Koordinatörü Veysel Bey'in ve personelin çok katkıları oldu, her zaman yanımızdalardı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Eşim burada patron, biz de yardımcılarıyız. İki oğlum, bir kızım var. Hep beraber ailece bu çiftliği daha iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.