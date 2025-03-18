Kadın Girişimciler için El Emeği Pazarı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kent Konseyi tarafından Girişimci Kadınlar ve El Emeği Pazarı düzenlendi.

Kadın emeğinin desteklenmesi ve yerel üretimin teşvik edilmesi adına büyük önem taşıyan bu etkinlikte, el emeğiyle üretilen birbirinden güzel ürünler vatandaşlarla buluştu. Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - MUĞLA