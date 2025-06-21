Kadın Girişimciler İçin Otomotivde Yeni Fırsatlar

Türkiye'de otomotiv satış sonrası sektörü büyümeye devam ediyor. 2028 yılına kadar 7,877 milyar dolara çıkması öngörülen araba bakım pazarı kadın girişimciler için yeni kapılar açtı.

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı Raporu'na göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil edildiğinde Türkiye'de araba bakım pazarı 2023 sonunda 6,466 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2028 yılına kadar yüzde 21 artarak 7,877 milyar dolara çıkması öngörüldüğü belirtildi. Ağır ticari araç grubu da dahil edildiğinde ise toplam pazar büyüklüğünün 8,85 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Sektördeki bu artışın, aynı zamanda istihdam ve girişimcilik potansiyelinin de büyüdüğünü gösterdiği öğrenildi. Bu büyüme yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm anlamına da geliyor. Uzmanlara göre, sektör büyürken, kadın girişimci ve çalışan sayısının da bu büyümeye eşlik etmesi bekleniyor.

Kadın girişimciler için yeni kapılar açıldı

Rapora göre ise kadın çalışan oranının henüz yüzde 14'ün altında olduğu belirtildi. Bowax yatırımcısı Çiğdem Akova ise bu durumun değişmesi gerektiğini belirterek, sektöründeki sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmenin, yalnızca yatırım yapmakla değil, doğru bilgi ve uygulama hizmetleri ile desteklenen sisteme dahil olmakla mümkün olduğunu ifade etti. Akova, "Bu yaklaşım, yalnızca kısa vadeli başarılar değil, uzun vadeli sektörel dönüşüm için de gereklidir. Kadınların sektöre güvenle girmesini sağlayacak yapılar, otomotiv satış sonrası hizmetlerinin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı hale gelmesini sağlıyor. Eğitim temelli yapılanmalar, sadece kadınlar için değil, tüm girişimciler için sürdürülebilir başarıyı destekleyen bir zemin oluşturuyor. Ayrıca, bu yapıların sürekli güncellenebilir içeriklerle desteklenmesi, değişen müşteri beklentilerine de hızlı uyum sağlamayı mümkün kılıyor. Bowax Akademi, kadınların bu alanda daha fazla yer alabilmesi için özel olarak yapılandırılmış eğitim programları sunuyor. Bu eğitim modeli sektöre adım atmak isteyen kadınlara hem teknik yeterlilik kazandırıyor hem de iş modeli desteği sunuyor. Bu sayede girişimciler, kendiişlerini kurarken aynı zamanda istihdam da sağlıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL