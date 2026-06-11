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Kadın Girişimciler Tarımda Buluştu

Kadın Girişimciler Tarımda Buluştu
11.06.2026 14:17
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Bilecik'te yapılan etkinlikte Zümran Ömür, kadın girişimciliği ve kırsal kalkınmayı anlattı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Tarımda Kadın Girişimciler ve Başarı Hikayeleri' konulu program düzenlendi.

Öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünün organize ettiği Gençlik ve İnovasyon Kulübü tarafından ÜNİDES iş birliğiyle 'Tarımda Kadın Girişimciler ve Başarı Hikayeleri' konulu program düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kars Boğatepe'nin başarılı girişimcilerinden Zümran Ömür konuk oldu. Kırsal kalkınmada kadının rolü, tarımsal üretimde başarıya giden yollar ve sürdürülebilir tarım konularının ele alındığı programa; Rektörür Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zümran Ömür'ün kendi ilham verici girişimcilik serüvenini, karşılaştığı zorlukları ve Kars Boğatepe'de hayata geçirdiği projeleri katılımcılarla samimiyetle paylaştığı etkinlik, dinleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler Tarımda Buluştu - Son Dakika

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