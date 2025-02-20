Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleme teması çerçevesinde, düzenlenen Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmenlik Kursu başarıyla tamamlandı.
10-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, fakültede öğrenim gören 20 genç kadın sporcu katıldı. Programla; Nevşehir'de genç kadınların Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmen mesleğini edinmeleri teşvik edilerek, istihdama katılımlarının artırılması ve spor aktivitelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflendi. - NEVŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Kadın Girişimciliğine Destek: Pilates Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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