Kadın İstihdamı İçin Destek

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, kadın istihdamının artırılması ve kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle kurulan Adıyaman Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) üretilen ürünlerin sergisine katıldı.

Sergideki stantları tek tek gezerek kadınların el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünleri inceleyen Başkan Kablan, üretim süreci ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldı. Kadınların emeklerini takdir ettiğini belirten Kablan, her zaman kadınların yanında olduklarını vurguladı. Sergi alanında yaptığı açıklamada Bülent Kablan, "Kadınlarımızın bu değerli çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duydum. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda kadınların güçlenmesini sağlayacak her çalışmanın destekçisiyiz. Bu vesileyle tüm emek veren kadınlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN