Kadın Kooperatifine Dijital Destek - Son Dakika
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Kadın Kooperatifine Dijital Destek

Kadın Kooperatifine Dijital Destek
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Kadın Girişimi Kooperatifi, e-ticaret ve dijital dönüşüm desteği alarak pazarlara açılacak.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Dört Mevsim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Dijital Dönüşüm, Markalaşma ve E-Ticaret Kapasitesinin Güçlendirilmesi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kooperatif Başkan Vekili Ayfer Türk arasında imzalandı.

Faaliyet ile kooperatifin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital görünürlüğünün artırılması, ürünlerinin profesyonel biçimde tanıtılması ve sürdürülebilir bir e-ticaret altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kurumsal kimlik ve marka geliştirme çalışmaları yürütülecek, marka tescil danışmanlığı sağlanacak, web sitesi ve çevrim içi satış altyapısı kurulacaktır. Ayrıca profesyonel ürün fotoğrafları, dijital katalog ve tanıtım materyalleri hazırlanacak, kooperatif üyelerine dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ve e-ticaret konularında uygulamalı eğitimler verilecektir.

Faaliyet sonucunda yöresel gıda, tekstil, el sanatı ve hediyelik ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve Doğubayazıt'ın kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Böylece kadın girişimcilerin dijital yetkinliklerinin ve gelir imkanlarının artırılması, yerel üretim ile turizm sektörü arasında iş birliklerinin geliştirilmesi ve kooperatifin rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Ajans, Yerel, Son Dakika

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