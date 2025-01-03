Kadın Kooperatifleri Semineri Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Semineri Bilecik'te Yapıldı

Kadın Kooperatifleri Semineri Bilecik\'te Yapıldı

Bilecik'te kadınların kooperatiflerle güçlendirilmesi hedefleyen seminer düzenlendi.

03.01.2025 11:34
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Bilecik'te "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi" projesinin semineri düzenlendi.

Bilecik Kent Konseyinde düzenlenen seminere, Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aylin Işık, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Demircan, Aile Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüsniye Nar, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Didem Coşkun ve Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve Kent Konseyi meclis üyeleri katılım sağladı.

Seminerin açılış konuşmacılığını yapan Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Demircan; "Kooperatifin 3 tane organı var, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, en yetkili organ genel kuruldur. Kooperatifle ile ilgili bütün kararları genel kuruldan geçiriyoruz. Yönetim kurulu kendi arasında kararları alıyor, ancak genel kurul kararlarını ana sözleşmeye göre belirtiyor. Yönetim Kurulu, kooperatif temsil eden 3, 5 ve ya 7 kişiden oluşuyor. Denetim kurulu da en az lise mezunu, en az 1 kişiden oluşabiliyor. Bu toplantıyı yapmadığınız halde Kooperatif olarak savcılığa bildiriliyorsunuz. Yani genel kurul toplantınızı yapmanız geriyor. Denetim kurulu da, faaliyetleri denetleyen organdır" dedi.

"'Kar amacı güderek 'Risk' altına girmeliyiz"

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aylin Işık, uzun yıllardır kadın çiftçilerle beraber çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Bizim kooperatifin biraz eğitim kısmındayız, bizim amacımız aslında girişimcilik, biz burada girişimciliği kısaca tanımlayacak olursak 'Kar' amacı güderek 'Risk' altına girip iş kurmaya çalışmak diyebiliriz. Burada önemli olan risk altına girebilmektir. Burada en vurucu cümle budur. Risk almadan hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Girişimdi toplumun ihtiyaç duyduğu ürünler üreterek, hizmetler sunarak ya da ticaret yaparak maddi manevi kazanç sağlamayı elde eden kendi işini kurmak için harekete geçen iş fikrini gerçekleştirmek için araştırma, planlama ve koordinasyon çalışmalarını yapan sonuçta da el becerileri, makine, ekipman, çeşitli işler gibi finansman kaynakların bir araya getirerek kendi işini kuran kişidir" dedi.

Toplantıda son olarak konuşmacılığını gerçekleştiren Aile Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüsniye Nar ise, "Gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler aracılığı ile kooperatif ortaklarında farkındalık oluşturulması ve kadının psiko-sosyal yönden desteklenmesini amacıyla burada kadın kooperatiflerimize destek vermekteyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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