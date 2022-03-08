Kadın meclis üyelerine çiçek - Son Dakika
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Kadın meclis üyelerine çiçek

08.03.2022 11:28
Kadın meclis üyelerine çiçek

Düzce Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleşti.

Düzce Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mecliste kutlanırken kadın meclis üyelerine çiçek hediyesi takdim edildi.

Düzce Belediyesi Mart ayı birinci birleşimi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığındaki birinci oturumda 9 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kadın meclis üyelerine çiçek hediye etti. Mecliste grubu olan parti başkanları da Kadınlar Günü'nü kutladı. Soru önergelerinin de okunduğu meclis bir sonraki birleşimde toplanmak üzere sona erdi. - DÜZCE

Kadın meclis üyelerine çiçek
Kadın meclis üyelerine çiçek

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Kaynak: İHA

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