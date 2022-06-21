Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi

21.06.2022 14:25
Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi

Adana'da "Bir kask bir hayat" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan motosiklet sürücüsü Elif Yıldız, erkek sürücülerden saygı istedi.

Adana'da "Bir kask bir hayat" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan motosiklet sürücüsü Elif Yıldız, erkek sürücülerden saygı istedi.

Etkinlikte Adana Valisi Süleyman Elban tarafından kask hediye edilen Yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kaza yaptığımda kask olmasaydı yüzümden yara alabilirdim" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"1 yıldır motosiklet kullanıyorum. Kendi şeridimde giderken bir araç arkadan vurdu ve gitti. Kaskım olamasaydı süründüğüm için daha da fena olabilirdi. Kask kurtardı beni. Adana'da görüyorum. Kask takmıyorlar. Şiddetle tavsiye ediyorum kask takmalarını. Trafikte motosiklet kullanmak kadınsan riskli. Hiç saygı göstermiyorlar. Ulaşım için zorunlu olarak kullanıyorum. Ama motosiklet sürmek çok zevkli" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da 260 kask dağıtıldı Adana'da 260 kask dağıtıldı Adana'da motosiklet sürücülerine kask dağıtımı Adana'da motosiklet sürücülerine kask dağıtımı
Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Elif Yıldız, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın motosiklet sürücüsü erkek sürücülerden saygı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement