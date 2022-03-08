Kadın öğretmenlere sürpriz - Son Dakika
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Kadın öğretmenlere sürpriz

08.03.2022 14:00
Kadın öğretmenlere sürpriz

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu Aile Birliği, okulda görev yapan kadın öğretmenlere ve görevlilere pastalı sürpriz yaptı.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu Aile Birliği, okulda görev yapan kadın öğretmenlere ve görevlilere pastalı sürpriz yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında 'iyi ki varsınız kadınlarımıza minnettarız' yazılı pasta kesilirken, sürpriz karşısında kadın öğretmenler ve görevliler mutluluklarını gizleyemedi. Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Küçükkaya, "Bizleri bugünlere kadar yetiştiren kadınlarımızdır. Kadınlarımızın gücünü her aşamada görmekteyiz. Kadın demek medeniyet demektir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ve kadın personellerimizi unutmadık. Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü çocuklar yetiştiren öğretmenlerimize ve kadınlarımıza minnettarız" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Esra Şanlı ise, "Zor şartların yaşandığı bir dünya da kadın öğretmenlerimiz ve personelimiz ile çocuklarımız ve ülkemiz için var gücümüz ile çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve personelimiz olarak tüm kadınlar ve çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya diliyoruz" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Eminsoy da, "Fedakar ve cefakar öğretmenlerimiz ile kadınlarımızı bu önemli günde unutmadık. Kadınlarımızın emekleri ile var olan ve yetişen çocuklar sayesinde dünya, daha yaşanabilir bir yer olacaktır. Anadolu kadını gücünü ve vatanseverliğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Tüm kadınlarımıza sağlık ve mutluluk diliyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın öğretmenlere sürpriz - Son Dakika


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