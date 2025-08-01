Kadın Oto Yıkamacı Depremin Ardından Yeniden Başladı - Son Dakika
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Kadın Oto Yıkamacı Depremin Ardından Yeniden Başladı

Kadın Oto Yıkamacı Depremin Ardından Yeniden Başladı
01.08.2025 09:58
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Hatay'da depremde iş yeri yıkılan Gülcan Kırk, oto yıkamacılığa devam ederek 6. yılını kutluyor.

Hatay'da depremde iş yeri yıkılan ve ardından yeni açtığı iş yerinde hayata tutunan oto yıkamacı Gülcan Kırk, erkek mesleği olarak bilinen oto yıkamacılığını 6 yıldır sürdürüyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Gülcan Kırk, kendi işini kurma hayaliyle 2019 yılında oto yıkamacı açtı. Depreme kadar Kuzeytepe Mahallesi'nde ilk açtığı iş yerinde yıkamacılık yapan Kırk'ın iş yeri asrın felaketinde yıkıldı. Depremin ardından 8 ay ara veren ve ardından Ekinci Mahallesi'nde yeni iş yerini açan Kırk, mesleğini kaldığı yerden devam ettirmeye başladı. Oto yıkamasını il açtığında 'yapamazsın' diyenlerin söylemlerine ve kendisine zaman zaman 'abi' diyerek hitap eden müşterilerinin bakış açısına rağmen mesleğini sürdürmekten vazgeçmeyen Kırk, 6 yıldır araç yıkayarak ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

"Hayalimde olan ya kuruyemişçi olacaktım ya da oto yıkamacı olacaktım. Ben de oto yıkamacı olmaya karar verdim"

2019 yılında başladığı oto yıkamacı mesleğinde 6'ncı yılını geride bırakan Gülcan Kırk, "Oto yıkama işletmecisi olarak burada araba yıkıyorum. Pasta cila, seramik kaplama, ppf kaplama, cam filmi ve jant boyama işleri yapıyorum. Ben 2019 yılında bu işe başladım. Deprem senesine kadar işimi çok güzel bir şekilde devam ettirdim. Depremden önceki iş yerim Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ndeydi. Depremde maalesef direkt iş yerim yerle bir oldu. Depremden 8 ay aradan sonra yer değişikliği olarak burada tekrar işimi devam ettiriyorum. Bu işe başlamadan önce ben arabaları yıkamaya veriyordum ama istediğim temizliği alamıyordum. Ben de oto yıkamacı olmaya karar verdim. İşe başlarken çok güzel tepkiler aldım. İlk başlarda çok fazla şaşırıyorlardı. Hatta çoğu insan benim bu işi yapamayacağımı, 3 ay sonra devredeceğimi düşünürken 6'ncı yılımdayım şu an. Örneğin; abi diye sesleniyorlar ama arabanın içerisinden ben çıkınca çok şaşırıyorlardı. Güzel tepkiler alıyorum. Bu yıl 6'ncı yılım olduğu için artık alıştılar. Temizlik yapmayı seviyorum. Kirli bir şeyi insanlara temiz vermeyi, o yüzlerindeki ifadeyi görmeyi çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum" dedi.

Kadın oto yıkamacıya ilk başlarda ön yargılı olduğunu sonra alıştığını söyleyen müşteri Ali Baz ise, "Kadın birinin araba yıkayacağını düşünmedim. Çünkü biraz güç gerektiren bir iş olduğunu düşündüm. Arabayı yıkadıktan sonra diğer araç yıkama yerlerine göre şöyle bir farklılık var. Özellikle en ufak noktasının bile temizlendiğini gördüm ve gerçekten benim eşim de öyledir. En ufak noktayı bile temizler ve bence bu biraz kadınlara has bir özelliktir. Ayrıca aracın bagajının torpidosunun her noktasının da düzenli bir şekilde tarafıma teslim edildiğini görünce gerçekten hep aynı yere getirmek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Oto Yıkamacı Depremin Ardından Yeniden Başladı - Son Dakika

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