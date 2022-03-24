'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı - Son Dakika
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'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

24.03.2022 12:32
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova'da tanıtıldı.

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova'da tanıtıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova tanıtım toplantısı İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, daire amirleri ve eşleri, muhtarlarımız ve eşleri, okul müdürleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi'nin açılış konuşması, İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk'ün konuşmaları akabinde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Emel Bakırlı'nın kanser türleri ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu ile devam etti.

Toplantı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Safiye Eğribaş ve Zübeyde Doğan İray'ın kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, KADES uygulaması, madde bağımlılığı ile mücadele konularında yapılması gerekenlerle ilgili olarak bilgilendirme çalışmalarıyla sona erdi. - AYDIN

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

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Hüseyin Aksoy, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı - Son Dakika


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