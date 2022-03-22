'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı - Son Dakika
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'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı

22.03.2022 09:45
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy Koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' Aydın'ın Karacasu ilçesinde tanıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy Koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Projesi' Aydın'ın Karacasu ilçesinde tanıtıldı.

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' hayata geçirildi. Mart ayı başında başlatılan proje kapsamında Karacasu ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Başkan Yardımcısı Uzm .Dr. Gülnur Saruhan, ÇEKÜS Birim Sorumlusu Dr. Elif Yalçın, Karacasu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Doran, daire Amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

400 bin kadına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından salonda bulanan kadınlara kanserle ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu yapılarak sorulan sorular cevaplandırıldı. - AYDIN

'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı
'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı

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Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kadın Sağlığı Projesi' Karacasu'da tanıtıldı - Son Dakika


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