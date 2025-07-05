Kadın Şoför Sevda\'nın Başarısı

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Sevda Yılmaz Arslan, otobüs şoförlüğü yapma hayalini gerçekleştirdi, kocasıyla birlikte aynı otobüste şehirler arası otobüs şoförlüğü yapıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sevda Yılmaz Arslan, yıllardır içinde taşıdığı şehirlerarası kocası İbrahim Arslan'ın desteğiyle harekete geçen Arslan, gerekli eğitimleri ve belgeleri tamamladıktan sonra direksiyon başına geçti. Arslan, artık eşiyle birlikte aynı otobüste çalışarak, Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Çift, hem görenlerin dikkatini çekiyor hem de takdirin topluyor.

"Güzel dönüşler alıyorum"

Sevda Yılmaz Arslan, kocasıyla beraber sürekli yolculuk yaptıklarını belirterek, "Eşimle birlikte bu işi birkaç yıldır yapıyoruz. Son zamanlarda ben de yapabilirim dedim. Sınavlarına girdim ve ehliyetimi büyüttüm, bende otobüs kullanmaya başladım. Yolun başındayım ama yapıyorum. Güzel talepler alıyorum, ilgi gösteriyorlar, kendi aracımın hostesliğini de de yapıyorum. İnsanlar gördüğü zaman olumlu tepkiler veriyor. Benimle gelen yolcularımız benimle geri dönüyorlar. Çok güzel bir duygu ve bu direksiyonda olmak özgüven veriyor." dedi.

"Otobüs küçük araç sürmekten daha zevkli"

Otobüsün sürmenin küçük araç kullanmaktan daha keyifli olduğunu belirten Sevta Kaptan, "Otobüs, küçük araçtan daha zevkli diyebilirim. Kolaylığı olduğu gibi zorluğu da var ama bir şekilde götürüyoruz. Bizim evimiz otobüs ve her şeyimiz burada. Biz evimizde kalamıyoruz. 7 gün 24 saat eşimle beraberiz. Yıllardır İstanbul-Sivas arası gidip geliyoruz. Yolcularım beni sosyal medyada gördüklerini ve beni orada gördüklerinde çok sevindiklerini söylüyorlar. Bu tarz duyumlarını alıyorum. Zara'dan ve Sivas bölgesinden ilk kadın kaptan ben olduğumu düşünüyorum. Daha öncesinden hiç kimseye görmedim. İnşallah, Benim arkamdan da kadınlarımız aynı şekilde devam eder. Torunumun yanında olmak varken yolcularımızla birlikte gidip geliyoruz. Yapamazsın dediler, otobüse merak saldım ve yaptım. Kadınlar her şeyi yapar" dedi.

"Eşim inatçı, onunla gurur duyuyorum"

İbrahim Arslan, eşinin direksiyonun başına geçtiği zaman insanların şaşırdığını ifade ederek, "Eşimde bizimle birlikte yanımızda çalışmaya başladı. İnatçı olduğu için ehliyetini aldı ve başaramaz dediklerini başardığı için benim için gurur verici bir duygu. Hem hosteslik yapıyor hem de şoförlüğünü geliştirmesi için bizim yanımızda tecrübe edinmesi için yolculuk yapıyoruz Biraz daha ilerledikçe tecrübe kazandıkça hem de muavinlik safhasından arabayı tanıdığı için tecrübeli olacağına inanıyorum. 1 ay içinde ehliyetini aldı. Hem şoför hem de hosteslik yapıyor. Yolcu olmadığı zaman onu dinlendiriyoruz. Tamamen bir ekip çalışması. Şoförümüzle beraber 3 kişi bir aile ortamında çalışıyoruz. Direksiyonun başına geçtiği zaman insanlar şaşırıyor. Kanuni olarak şoförlüğü ve bütün hakları var yavaş yavaş ısınma turlarında insanlar görünce şaşırıyor. Bende yapamaz dedim ama yaptı. Ben normalde sert mizahlıyım yolcu korkar benden ama şimdi eşim gidiyor yolcuyla muhabbet ettiği z zaman yolcular eşim olduğunu öğrenince şaşırıyor. Hem araç sahibi hem muavin hem şoför bizden daha çok yoruluyor" - SİVAS