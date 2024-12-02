Kadın Sürücü Ayşe Özgün, Mesleğinde Başarıyla Yükseliyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yaparak ekmek parasını kazanan 4 çocuk annesi Ayşe Özgün, mesleğine olan sevgisi ve başarısıyla erkek meslektaşlarının saygısını kazandı.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Özgün, 14 yıl önce ehliyetini yükselterek ve gerekli belgeleri alarak öğrenci servis şoförlüğü yapmaya başladı. Yıllarca öğrencileri güvenle taşıyan 4 çocuk annesi Özgün, kendi evladı gibi yaklaştığı çocuklara olan ilgisi ve sevgisiyle kısa sürede mesleğinde başarısını gösterdi. Çevresinin ve çalışma arkadaşlarının takdirini toplayan Özgün, kadının her mesleği yapacağını söyleyerek kadınlara kendilerine güvenmelerini söyledi.

14 yıldır şoförlük yaparak öğrencilerin eğitim yolundaki ulaşımını sağlayan Özgün, "Ben 14 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü işiyle uğraşıyorum. Mesleğim güzel ve severek yapıyorum. Şoförlüğü ve öğrencileri seviyorum. İşim çok iyi gidiyor ve sorun yok. Ana sınıfından liseye kadar sorunsuz şekilde yıllardır halen devam ediyorum. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda insanlar kadın olduğum için biraz tedirgin oldular ama şu anda kadın mı dediklerinde 'tamamdır, tedbirlidir' diyerek yola çıktılar. Bu şekilde devam ediyoruz. Sektörüm iyi ve çalışma arkadaşlarım da çok iyiler. Hatay'da büyük bir felaket atlattık ve şükürler olsun ki ayaktayız" dedi.

"Erkek sürücülerle bir sorun yaşamadım ve tam tersi şekilde işaret ediyorum, buyurun diyerek bana yol veriyorlar"

Trafikte erkek şoförlerle herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Özgün, "Benim 3 kızım ve 1 oğlum var. 14 yıl önce rehberlik danışmanlığı yapıyordum sonra bir araç almaya karar verdim. Ehliyetim vardı, sadece gerekli belgeleri alarak ehliyetimi yükselttim. Şimdilerde ise MYK diye bir belge var. İlk sınavlara girdim ve ikinci sınavları bekliyorum. Ana sınıfından liseye kadar öğrenci taşıyorum. Erkek sürücülerle bir sorun yaşamadım ve tam tersi şekilde işaret ediyorum, buyurun diyerek bana yol veriyorlar. Bu zamana kadar erkek mesleği yaptığımdan hiç utanmadım. Onların iki eli var benim de iki elim var, onların iki ayağı var benim de iki ayağım diyerek hep düşündüm. Onların işini ben de yaparım ve yapmamak için bir sebebim yoktu. Burada önemli olan ayakta durmaktı. Erkek mesleği diye konuşulması konusunda, dışarıya uzun yola gitmiyorum ama şehrin içinde yapılabileceğini düşünüyorum. Her kadının her işi yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY