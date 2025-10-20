Kadın Usta Pideci Cennet\'in Hayali

Çocuk yaşta fırının sıcaklığı ile tanışan 17 yaşındaki Cennet Gül Uçar Avcı, Koçarlı'da kadın usta olarak dikkat çekerken, bir yandan hayalini kurduğu kendi dükkanı için gece gündüz çalışıyor, bir yandan da ustasının izinden gidiyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Cennet Gül Uçar Avcı, genellikle erkeklerin usta olduğu pidecilik mesleğinde kadın usta olarak öne çıkıyor. Hem ustasının hem de müşterilerin desteğini alan genç kadın, kendini tamamen geliştirdikten sonra kendi dükkanını açmanın hayalini kuruyor. Kadın usta olarak olumlu tepkiler aldığını ifade eden Cennet Gül, mesleğini severek yaptığını belirterek pideciliğe ilk olarak garsonlukla adım attığını, zamanla tezgah ve fırında çalışmaya başladığını dile getirdi.

Kadın usta olarak gelen tepkilerin de çok olumlu olduğunu ve bu işi yapmaktan çok keyif aldığını vurgulayan 17 yaşındaki pide ustası Cennet Gül Uçar Avcı, "Bir buçuk sene önce başka bir pidecide çalışıyordum fakat orada daha çok müşteri ile ilgilenme üzerine çalışıyordum. Garsonluk yapıyordum. Benim okuduğum okulda tezgah bölümü ile alakalıydı. Sonrasında ben oradan çıktım. Zaten ustam çok uzun süredir ustalık yaptığı için bilinen bir pideci. Ondan dolayı ben de buraya geldim. Burada tabi ilk başlarda küçük işlerle başladım ama sonra baktım ustam bir sürü eleman yetiştirmiş zaten. Onlardan da duydum bu durumu ve ben de artık tezgahta çalışmaya karar verdim. İlk başlarda kıyma karıştırmak olsun, kıymanın malzemeleri olsun. Bunları öğrettiler. Sonra pide doğramaya başladım. Yakın bir zamandan beri de tezgahta ve fırında çalışmaya başladım. Burası meslek öğretme amaçlı bir işletme. Yani burada gerçekten meslek öğrenmeden çıkmayan insan yok. Bir kadın olarak zaten her kadının yaptığı bir iş değil bu. O yüzden ben de buranın kadın ustası oldum ve bir kadın olarak aslında insanların tepkileri çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada genelde erkekler usta olduğu için şaşırıyorlar. Hatta kadın müşterilerimizden de destek olan çok oluyor. Ayrıca burada bu dükkanda usta olanlara da ustam dükkan veriyor ve 'ister kendin yönet ister benle ortak ol' diyor. Bu amaç da çok güzel bu arada. Ustam her şeyini hazırlıyor, bize veriyor dükkanı. Ondan dolayı burada çalışmaktan mutluyum. Eğer nasip olursa, biraz daha işin püf noktalarını öğreneceğim. Zaten ustam söz verdi, iyi olursam kendi püf noktalarını bana öğretecekmiş. Onları öğrendikten sonra nasip olursa bir tane dükkan açabilirim aslında. Asla mesleğin ayrımı olmaz ve her kadın bir meslek yapmalıdır bence. Ben de pideciliği seçtim. Artık hayata atılmamın vaktinin geldiğini anladım. Artık belli bir yaştan sonra insan böyle düşünüyor. Ben de başladım mesleğe. İyi ki de başlamışım. Burada çok mutluyum. Gerçekten burası kendi ailem gibi. Bu da çok önemli çünkü iş ortamı güzel bir şey. Huzursuz olduğun bir yerde çalışamazsın. İşe gitme isteği olmaz içinde ama ben de her sabah işe gelmekten gayet mutluyum. Ailem zaten tamamen takdir ediyor. Çünkü beklemiyorlardı. Burası benim için bir iş yerinden ziyade bir okul. İkinci ailem gibi. Sıcak bir ortam" dedi.

"Bayan usta yetiştirmek içimde bir ukde kalmıştı"

Bayan pide ustası yetiştirmenin içinde bir ukde olduğunu ifade eden 60 yaşındaki pide ustası Hamit Tosun, "45 yıldır çırak dahil bu sektörün içindeyim. Hemen her yıl bir usta yetiştirdim ve buradaki bütün ustalara, her taraftan hem mekan açanlara hem mekan açmayanlara, çalışan ustalar da var tabi onların içinde. Hepsini ben burada yetiştirdim, gönderdim. Bir yerde bir bayan usta gördüm ve burada da olması gerektiğini düşündüm. Sobuca'dan bir bayan elemanım vardı. Tam usta olmak üzereyken, buradan ayrıldı. İçimde ukdedir benim. Ben bayan usta yetiştireceğim dedim ve Cennet Gül geldi. Bak bu işi yapacaksan bana zaman vereceksin, 2,5-3 yıl da buranın en iyi ustasıyla yarışır hale geleceksin dedim. Şimdi ben de keyif alıyorum. O, öğrenmek istiyor zaten. Onu yetiştireceğim. Önümüzdeki yıl yaz bitiminde inşallah burada benim gibi bir usta olarak buradan çıkmış olacak. Bir usta genelde 2,5-3 yılda hazır hale geliyor. Cennet de bir buçuk yıl sonra gayet iyi bir usta olarak buradan yetişmiş olacak. Övgüyle bahsediyorlar, genelde 'Bayan usta da oluyormuş' diyenler oluyor. Cennet şu an tezgahta ve herkes gıptayla bakıyor, aslında özeniyorlar yani. Benim kızımı da yetiştir diyenler var. Ama biri yetişmeden ben üst üste eleman almıyorum. Aralarında çekememezlik olmasın. Geçimsizlik olmasın. Onun için bir tanesi yetişecek arkasından bir başkası gelecek. Ömrüm yeterse. Yetmezse zaten oğlum da usta. Ona da söyledim. O da aynı şekilde devam ettirecek. Benim yetiştirdiğim elemanlar her şeyi en güzel şekilde öğreniyor ve yetişiyor. Kendi dükkanlarını açacak kadar iyi olana kadar burada yetişiyorlar" dedi. - AYDIN