Kadın ve Aile Sempozyumu Elazığ'da Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın ve Aile Sempozyumu Elazığ'da Düzenlendi

Kadın ve Aile Sempozyumu Elazığ\'da Düzenlendi
16.05.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Hipodromu'nda, engelli çocuklar ve aileleri için at terapisi etkinlikleri düzenlendi.

Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu katılımcıları, özel çocuklar ve aileleriyle birlikte Elazığ Hipodromu'ndaki at terapisi ve kokteyl programında bir araya geldi.

Elazığ'da düzenlenen ulusal düzeydeki Kadın ve Aile Sempozyumu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, engelli çocuklar ve aileleri Elazığ Hipodromu'ndaki sosyal sorumluluk programında bir araya geldi. Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Hatipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yılmaz tarafından organize edilen "Tarih, Hukuk ve Psikoloji Perspektifinden Kadın ve Aile Sempozyumu" çerçevesinde Elazığ Hipodromu'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi. 14-16 Mayıs tarihlerinde yapılan akademik oturumların ardından düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ile özel çocuklar ve aileleri katıldı. Hipodromda düzenlenen organizasyonda engelli çocuklar için at terapisi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenleri, özel çocukları ve ailelerini bir arada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu buluşmanın yeni sosyal sorumluluk projelerine vesile olması temennisinde bulundu.

Hipodromun kamunun yararına aktif şekilde kullanılmasından ve kurumsal destekten dolayı teşekkür eden sempozyum koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Hatipoğlu, sempozyumun bilimsel amacına vurgu yaparak, ortak paydada buluşarak kadını her perspektiften ele almayı hedeflediklerini ve bilim insanı olarak bu amaca hizmet ettiklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Engelliler, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın ve Aile Sempozyumu Elazığ'da Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:32:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın ve Aile Sempozyumu Elazığ'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.