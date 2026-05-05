Kadına Şiddetle Mücadele Paneli Eskişehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadına Şiddetle Mücadele Paneli Eskişehir'de

Kadına Şiddetle Mücadele Paneli Eskişehir\'de
05.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESMİAD tarafından düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadele ele alındı.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" panelinde hukukçular, kamu temsilcileri ve uzmanlar bir araya gelerek şiddete karşı yol haritasını açıkladı. 6284 sayılı kanundan psikolojik destek süreçlerine kadar birçok konunun ele alındığı programda, "Şiddetle mücadele bir gün değil, her günün meselesidir" mesajı verildi.

Eskişehir'de 2 Mayıs tarihinde ESMİAD tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" etkinliği, geniş katılımı ve verdiği mesajlarla kamuoyunda dikkat çekti. Kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak, kadınların haklarını bilinçli şekilde kullanmalarını sağlamak ve devlet mekanizmalarını doğrudan anlatmak amacıyla gerçekleştirilen programda; hukukçular, kamu temsilcileri ve uzman isimler aynı sahnede buluştu.

6284 sayılı kanun ve kadının korunması

Moderatörlüğünü gazeteci Aybüke İnce'nin üstlendiği panelin ilk konuşmacısı olan Av. Prof. Dr. Hakan Karakehya, kadına yönelik şiddet durumunda izlenmesi gereken hukuki süreçleri anlattı. Özellikle 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruma tedbirleri, uzaklaştırma kararları ve kolluk sürecinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Kadınların haklarını zamanında ve doğru şekilde kullanmalarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Karakehya, şikayet sürecinin bilinçli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Savcılık Makamı: Devletin koruyucu gücü

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp, savcılık makamının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünü anlattı. Şiddet vakalarında hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Gökalp, Eskişehir'de uygulanan pilot çalışmalar ve etkin koruma mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Devletin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini belirten Gökalp, kadınların hukuki süreçlerde yalnız olmadığını ifade etti.

ŞÖNİM desteği: Devletin sahadaki eli

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nurten Verim Bal, şiddete maruz kalan kadınlara devlet tarafından sağlanan destekleri anlattı. Sığınma evleri, sosyal destek mekanizmaları ve şiddet sonrası yürütülen süreçler hakkında bilgiler paylaşan Bal, kadınların bu hizmetlerden çekinmeden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Psikolojik boyut: Şiddet sonrası iyileşme süreci

Programın son konuşmacısı Psikolog Tuba Öz, şiddetin birey üzerindeki psikolojik etkilerini ve bu süreçte izlenmesi gereken yolları ele aldı. Fiziksel ve psikolojik şiddetin uzun vadeli etkilerine dikkat çeken Öz, kadınların psikolojik destek almaktan kaçınmamaları gerektiğini ifade etti.

Katılım ödülleri takdim edildi

Programın sonunda konuşmacılara katılım ödülleri takdim edildi. ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, sahneye davet edilerek etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti ve ödüllerini takdim etti.

"Bu mücadele bir gün değil, her günün meselesidir"

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddetin yalnızca belirli günlerde değil, her gün mücadele edilmesi gereken bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı. Sinlenmez, "Kadınlarımızın kendilerini güvende hissettiği, haklarını bildiği ve güçlü durduğu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Şiddetle Mücadele Paneli Eskişehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:32:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddetle Mücadele Paneli Eskişehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.