Kadına yönelik şiddete karşı güç birliği - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında şiddet gören kadınlara ve çocuklarına destek olmak hedefiyle Bursa Barosu ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle birlikte şiddet gören kadınlara ve çocuklarına, psiko-sosyal destek, eğitim, hukuki danışmanlık ve adli yardım desteği verilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uyguladığı çalışmalarla destek olan Nilüfer Belediyesi, buna bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal şiddetin önlenmesi, bu konuda toplumsal farkındalık ve bilincin artması hedefiyle Bursa Barosu ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun'un imza koyduğu protokol ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında şiddete maruz kalan kadınlara ve varsa beraberindeki çocuklara destek hedefleniyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi, Bursa Barosu tarafından yönlendirilen şiddete maruz kalmış ya da kalma riski bulunan kadınlara psiko-sosyal destek, cinsiyet eşitsizliğine dayalı toplumsal farkındalık odaklı eğitim ile vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitimler verecek. - BURSA