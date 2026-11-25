AK Parti Sinop İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında, kadınların haklarının korunması, şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konusunda ortak mücadele çağrısı yapıldı.

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirten Özvin, şiddetle mücadelenin bütün insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kanunların varlığı tek başına yeterli değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki açıklamalarını hatırlatan Özvin, 6284 sayılı Kanun, ŞÖNİM, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi destek mekanizmalarına değindi. Ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi verdi. Özvin, "Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir" diye konuştu.

Gazze vurgusu ve uluslararası topluma çağrı

Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken Özvin, uluslararası toplumu şiddet karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı.

Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum oluşturmanın önemini vurgulayan Özvin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diliyor, kamuoyunu saygılarımla selamlıyorum."

Parti binasında gerçekleştirilen programa İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, İl Genel Meclisi Üyesi Demirhan Demirkol, İl Gençlik Kolları Başkanı Büşra Kabal Yapça ve teşkilat üyeleri katıldı.