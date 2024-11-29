Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Yaşar Üniversitesi'nde kadına yönelik şiddete dikkat çeken etkinlikler düzenlendi.

29.11.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Üniversitesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YÜKAM) düzenlediği etkinliklerden biri olan "Erkekler, Erkeklik ve Şiddet" başlıklı seminere Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Göç konuşmacı olarak katıldı. Erkeklik ve güç kullanımıyla ortaya çıkan şiddetin ve eşitsiz ilişkilerin tüm toplumu olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Göç "Eşitlik tüm topluma gerekli" diyerek kadın erkek eşitliğine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"Seniz 10 dakikan bir kadının ömrü!"

Lise ve üniversite öğrencilerine seslenen YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker ve Avukat Destina Berfin Sever, gündelik yaşamın içinden örneklerle eşitliğe giden yolun küçük davranış değişiklikleri ile mümkün olabileceğini anlattı. Birleşmiş Milletler desteği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Platform Up ve Danışmanı Öğretim Görevlisi Meltem Kolday tarafından başlatılan ve YÜKAM'ın 2017 yılından bu yana aktif olarak katıldığı Turuncu Zirve Manifesto Yazım Atölyesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleşti. Farklı liselerden gelen 60 kişilik öğrenci, Yaşar Üniversitesi öğrencileri eşliğinde manifesto yazım atölyesinde gruplara ayrıldı. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in desteklediği ve bu yıl 12-13 Aralık'ta düzenlenecek olan 'Turuncu Zirve'de dile getirmek üzere kadına yönelik şiddet ve eşitsizliğe dikkat çeken sloganlar belirledi. Bu çalışmalar arasından seçilen 10 slogan ile bir manifesto oluşturuldu.

Atölye sonrasında ortaya çıkan manifestodaki bazı sloganlar ise şöyle oldu: "Mesleğimi cinsiyetim değil, ben seçerim! Hayaller eşit haklar neden değil? Mavi ya da pembe değiliz, biz rengarengiz! Her kadın bir hikaye, her hikaye bir hayat! Şiddete karşı ışığı yak, sessizliği kır! Senin 10 dakikan bir kadının ömrü! Eşitlik terazisi cinsiyetle tartılmaz! Prenses kurtarılmayı bekleyen değil, kendi hikayesini yazandır! Ne erkek işi ne kadın işi, herkes yapmalı ev işi! Eğitimde eşitlik istek değil, haktır! Eşitlik yoksa alfabenin harfleri bile eksik! O saatte gözünün onda ne işi var? Şiddetin iyi hali olmaz! Takım elbiselerde indirim yok! Turuncu sadece bir renk değil, şiddete karşı direniştir!" - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
14:20 Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
14:10 Dilan Polat’tan hayat pahalılığına sitem Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
14:07 İşler tersine döndü Bu kez Türkiye Avrupa’ya satacak İşler tersine döndü! Bu kez Türkiye Avrupa'ya satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.