Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Anma Etkinliği - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Anma Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde Anma Etkinliği

Bandırma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde katledilen kadınlar anısına 406 fidan dikildi. Etkinliğe katılan yüzlerce kadın, şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi.

25.11.2024 17:36  Güncelleme: 17:39
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde katledilen kadınlar anısına fidan dikildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Gençeral Balcı Çamlığı Tenis Kortu arkasındaki bölgede katledilen kadınlar ve çocuklar anısına fidan dikildi. Yüzlerce kadının bir araya geldiği etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu, Cemal Adıgüzel, meclis üyeleri, kadın sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. "Doğayı Yaşat, Kadını Yaşat" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte bu yıl hayatını kaybeden 406 kadın anısına 406 fidan dikimi yapıldı.

"Kadına şiddeti asla kabul etmiyoruz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bugün şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma ve mücadele günü. Bandırma'da çok sayıda kadın örgütü ve bireysel olarak bu konuda çaba gösteren vatandaşlarımız var. 2024 yılında ne yazık ki 406 kadının katledildiği ifade ediliyor. Bu sayının her geçen gün artması hepimizi derinden üzüyor. Biz, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız ve asla kabul etmiyoruz" dedi.

Mirza, kadına yönelik şiddetin bireysel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekerek, "Terörü ve terör örgütlerini lanetlediğimiz gibi bireysel silahlanmaya ve bireysel şiddete de karşıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece bir günle sınırlı kalmamalı, hayatın her alanında sürdürülmelidir. Bandırma Belediyesi olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Mirza, kadına şiddet mağdurlarının anısına bir farkındalık projesi başlattıklarını belirterek, "Şiddete maruz kalan her kadının anısına bir fidan dikiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 fidan hazırladık. Bu fidanlar küçük ve sembolik değil, büyük, yetişmiş fidanlar. Kısa sürede bu projeyi hayata geçirerek hem farkındalık oluşturmayı hem de geleceğe bir iz bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Dursun Mirza ve katılımcılar fidan dikimine geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Anma Etkinliği - Son Dakika

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