Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, pankartların piknik yapan vatandaşların görmesi için açıldığı ve farkındalık oluşturmak istenildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı - Son Dakika

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