Kadının hukuksal hakları hakkında bilgi aldılar - Son Dakika

Kadının hukuksal hakları hakkında bilgi aldılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler personellerine avukat tarafından kadının hukuksal hakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler personellerine avukat tarafından kadının hukuksal hakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirirken kurum içi eğitimlerini de almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında Düzce Barosu tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. ŞÖNİM hizmeti alan kadınların da katıldığı eğitimde Düzce barosu avukatlarından Avukat Zeynep Arıcı kadınlara hukuksal hakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

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