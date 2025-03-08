Kadınlar Artık Ev Kölesi Oluyor

(OSMANİYE) - 29 Ekim Kadınları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Fatma Keskinbaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "'Aile yılı' ilanıyla, kadınlar yeniden ev kölesi haline getirilmeye çalışılıyor. Kadın, evdeki bakım işlerine mahküm ediliyor. Ülkemizde artık gün içinde sayısını dahi belirleyemediğimiz kadın cinayetleri ve kadına yönelik diğer şiddet uygulamaları aralıksız sürüyor. Şiddetin tırmanışında kadınlar için bir yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olmak ciddi bir rol oynuyor" açıklamasını yaptı.

29 Ekim Kadınları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Fatma Keskinbaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Keskinbaş, şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ama 'Aile Yılı' ilanıyla, kadınlar yeniden ev kölesi haline getirilmeye çalışılıyor. Kadın, evdeki bakım işlerine mahküm ediliyor. Onun, insan ve yurttaş olarak sahip olduğu haklar yok sayılıyor. Ülkemizde artık gün içinde sayısını dahi belirleyemediğimiz kadın cinayetleri ve kadına yönelik diğer şiddet uygulamaları aralıksız sürüyor. Kadının şiddetten korunmasına ilişkin yasaların uygulanması konusunda yönetim ciddi zaaf gösteriyor. Şiddetin tırmanışında kadınlar için bir yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olmak ciddi bir rol oynuyor.

İktidar çevreleri, evlilik yaşını düşürmekten söz ediyor. Oysa 2023 TÜİK verilerine göre 15- 17 yaş grubunda 6 bin 505 çocuk, 15 yaş altında 130 çocuk, çocuk doğurdu. Resmi rakamlar bile durumun korkunçluğunu gizleyemiyor. Kadınlar her geçen gün çalışma yaşamından koparılıyor. Esnek ve güvencesiz çalışma kadınlara güzel vaatlerle sunulmaya çalışılıyor. Oysa bu yasa ile kadınlar ev ve bakım hizmetlerine mahküm edilmiş bulunuyor. Emeklilik hakkı da olanaksızlaştırılıyor. Bunların yanı sıra nafaka hakkı kısıtlanmaya ve kadınlar boşanmaktan vazgeçirilerek şiddetin hüküm sürdüğü evlerine dönmeye zorlanmak isteniyor. Biz biliyoruz ki kadınlar en çok şiddeti ve öldürümü evlerinde en yakınlarından görüyor. Biz 29 Ekim Kadınları Derneği olarak tüm kadınları birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Birliği güçlendirmek haklarımıza daha sıkı sarılmanın ve yeni kazanımlar da elde etmenin en etkin yolu kadınlar olarak buna hepimiz sahibiz. 8 Mart'ı geleceğe eşitlikçi, laik, adil ve yaşamın her alanında demokrasinin hakim olduğu bir dünya bırakabilme kararlılığımız pekiştirdiğimiz gün olarak kutluyoruz. Günümüz kutlu, yolumuz açık olsun."