Kadınlar artık korkmuyor - Son Dakika

Kadınlar artık korkmuyor

Kadınlar için açılan savunma kursuna ilgi giderek artıyor

BALIKESİR - Balikesir'in Bandirma ilçesinde, Kadın Der tarafından iki ay önce kadınlar için açılan savunma kursuna ilgi giderek artıyor.

Bandırma'da Kadınlar Derneği (Kadın Der) tarafından Milli Takim Kick Boks ve Muay Thai Antrenörü Hakan İtmiş tarafından verilen eğitimde kadınlar, yolda ya da kapalı alanlarda kendilerine yönelik kapkaç ya da şiddet olaylarına karşı kendilerini nasıl savunacaklarını öğreniyor. Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten ve projeyi 81 ilde uygulamak istediklerini belirten İtmiş, "Benim amacım Türk kadınlarına annelerine sahip çıkmak yardımcı olmak. Bandırma'da kadına yönelik şiddete karşı bir proje vardı, Başkanımız bu projeyi bana sunduğu zaman mutlu olmuştum ve hemen kabul ettim. Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Kursa katılım çok güzel. Bizim beklentimiz daha da üstünde bir katılım var. Kadınlara yönelik tüm savunma tekniklerini öğretiyoruz. Hiçbir kadın şiddet görmesin. Hiçbir kadın kendine güvenini kaybetmesin. Bizim maddi ve manevi bir beklentimiz yok. Biz tamamen gönüllüyüz. Amacımız bu projeyi 81 ile yatarak yürütmek istiyoruz" dedi.

Projenin ilk ayağının tamamlandığını ve beklentinin üstünde iştirak olduğunu belirten Kadın Der Başkanı Esen Ersoy ise, "Kadınlara yönelik öz savunma teknikleri projesinin ilk ayağını tamamladık. Katılım bizim tahminimizin çok fazlasıydı. Böyle bir kusun açılması hiç istenilen bir durum değildi. Şiddetsiz bir hatayı özlüyor ve onun için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kursa katılan Mali Müşavir Leyla Kınay, "Bu kursa katılmadan önce, iş çıkışında, akşam sokakta gezerken korkuyordum. Daha kalabalık yerlerden yürümeye çalışıyordum. Bu kursa başlayınca daha deşarj olduğumu hissettim. Spor yapıyorum aynı zamanda kendimi savunmayı öğreniyorum. Bu kursun bana çok fazla katkısı oldu. Yaşam kalitesi anlamında da çok fazla katkısı oldu. Bu kursa bütün bayanları davet ediyorum. Bu kursla birlikte daha kendinden emin, korkmadan bir yaşam sürdürüyorum" dedi.

Ev hanımı olan kursiyer Özlem Erdoğan, "Ben ev hanımıyım. Bu kursa başladıktan sonra benim hayatımda bir çok şey değişti. Çünkü kurstan önce kendimi bu kadar özgüvenli hissetmiyordum. Ancak Hakan hocam sayesinde bir çok savunma tekniğini öğrendim. Aslında güçlü olduğumu biliyordum. Artık özellikle akşamları çok rahat dışarıya çıkabiliyor. Kadınlara yönelik şiddet haberlerine üzülüyorum. Şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Önce Başkanımıza, sonrada Hakan hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.