Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya gelerek, Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için özel oluşturulan koruluğa fidan dikti.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Ali Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin de destek verdiği programda, TOKİ konutlarının bulunduğu alan kadın cinayetlerine kurban giden kadınların da isimlerinin yaşatılacağı bir koruluğa dönüştürüldü. Programda kadınlar ve öğrenciler Türkiye'nin farklı illerinde cinayete kurban giden kamuoyunda da haberlerle uzun süre gündemden düşmeyen genç kız ve kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal da ellerinde taşıdıkları fotoğraflarla kadınlara destek verdi. Programın açılışında cinayete kurban giden kadınların isimleri tek tek okundu, öğrenciler de hep birlikte 'burada' diye seslendi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, saydıkları isimler ve yüzlerce kadının artık yeryüzünde hayatta olmadığını vurgulayarak, "Şu an aramızda yoklar, yaşamıyorlar. Eşleri veya sevgilileri tarafından katledildiler. Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği olarak istedik ki, tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, kadın platformu başkanı ve yönetimini düzenledikleri etkinlikten ötürü tebrik etti.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül de, kadınlara ve kadın derneğine mahallesinin yeşil dokuya bürünmesi adına düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kadınlar 'unutmadık' yazılı pankart önünde bir araya gelip toplu olarak fotoğraf çektirdi, ardından oluşturulan koruluğa katılımcılar tarafından kadın cinayetine kurban giden kadın ve genç kızlar için fidan dikildi. - KONYA