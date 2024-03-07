Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti

Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya gelerek, Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için özel oluşturulan koruluğa fidan dikti.

07.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya gelerek, Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için özel oluşturulan koruluğa fidan dikti.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Ali Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin de destek verdiği programda, TOKİ konutlarının bulunduğu alan kadın cinayetlerine kurban giden kadınların da isimlerinin yaşatılacağı bir koruluğa dönüştürüldü. Programda kadınlar ve öğrenciler Türkiye'nin farklı illerinde cinayete kurban giden kamuoyunda da haberlerle uzun süre gündemden düşmeyen genç kız ve kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal da ellerinde taşıdıkları fotoğraflarla kadınlara destek verdi. Programın açılışında cinayete kurban giden kadınların isimleri tek tek okundu, öğrenciler de hep birlikte 'burada' diye seslendi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, saydıkları isimler ve yüzlerce kadının artık yeryüzünde hayatta olmadığını vurgulayarak, "Şu an aramızda yoklar, yaşamıyorlar. Eşleri veya sevgilileri tarafından katledildiler. Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği olarak istedik ki, tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, kadın platformu başkanı ve yönetimini düzenledikleri etkinlikten ötürü tebrik etti.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül de, kadınlara ve kadın derneğine mahallesinin yeşil dokuya bürünmesi adına düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kadınlar 'unutmadık' yazılı pankart önünde bir araya gelip toplu olarak fotoğraf çektirdi, ardından oluşturulan koruluğa katılımcılar tarafından kadın cinayetine kurban giden kadın ve genç kızlar için fidan dikildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, Türkiye, Konya, Sivil Toplum, Çevre, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:55 Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Fotoğrafları oğlu paylaştı Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mehmet Ağar karşılamış Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 18:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement