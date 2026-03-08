Kadınlar Doğada Dayanışma Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
Kadınlar Doğada Dayanışma Yürüyüşü Yaptı
08.03.2026 23:33
Datça'da 8 Mart etkinliği kapsamında kadınlar, Knidos'tan merkeze yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7 kadın Knidos Antik Kenti'nden Datça merkeze doğru doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) üyesi kadınlardan oluşan grup, yarımadanın en uç noktasında yer alan Knidos Antik Kenti'nden başlayarak zorlu parkurlardan oluşan rotada yürüdü. Tarihi kalıntılar ve taş basamakların bulunduğu bölgede yürüyüşe başlayan ekip, Ege ile Akdeniz'in birleştiği sahil şeridinde ilerledi. Doğa ile iç içe gerçekleşen yürüyüşte kadınlar, zaman zaman sarp kayalıklar ve dik yamaçlardan oluşan parkurları da aştı. Yer yer halat yardımıyla ilerleyen grup, baharın gelişiyle çiçeklerle kaplanan alanlarda mola verdi. Gün boyu devam eden yürüyüşün ardından Datça merkeze yaklaşan kadınlar, gün batımında tepelerde hatıra fotoğrafı çektirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların dayanışmasını ve doğa sevgisini ön plana çıkaran etkinlik, Datça Yarımadası'nın eşsiz manzarası eşliğinde tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Knidos, Çevre, Yerel, Son Dakika

