Kadınlar Günü Etkinliği Samsun'da Yapıldı - Son Dakika
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Kadınlar Günü Etkinliği Samsun'da Yapıldı

Kadınlar Günü Etkinliği Samsun\'da Yapıldı

Samsun TSO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Evrensel Hedefler İçin Bireysel Adımlar' etkinliği düzenledi.

12.03.2025 13:22
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi projesi kapsamında 'Evrensel Hedefler İçin Bireysel Adımlar' başlığı adı altında, 'Tematik Kadınlar Günü Etkinlik Programı' düzenlendi.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini devam ettiren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, sivil toplum kuruluşları, yerel kurum ve kuruluşları ile iş insanları derneklerinden oluşan temsilcilerin katılımıyla, Evrensel Hedefler İçin Bireysel Adımlar adı altında Tematik Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Sunum yapıldı

Yaklaşık 40 kişilik gurubun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Mehpare Karahan Gökmen, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Sevcan Ekmekçioğlu ise 'Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik' konularında birer sunum yaptı. Soru-cevap bölümünü takiben katılımcılarla birlikte yenen iftar yemeğinin ardından etkinlik sona erdi.

Sürdürülebilir kalkınma

Düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinin, gelecekte daha yaşanabilir ve adil bir dünya yaratmak için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, " Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma amacına baktığımızda bunların sosyal yönünün oldukça baskın olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik, çevresel koruma ve insan refahının bütünsel bir şekilde geliştirilmesi sürecidir ve yalnızca belli alanlarda değil, tüm toplum katmanlarında dönüşüm gerektirir. Bu 17 hedef, insanlığın karşı karşıya olduğu evrensel sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, eğitimde fırsat eşitliği, herkes için sağlık hizmetlerine erişim, temiz su ve hijyen koşullarının sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadele ve yoksulluğun sona erdirilmesi gibi alanlarda tüm dünyaya rehberlik eden evrensel hedeflerdir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi, gelecekte daha yaşanabilir ve adil bir dünya oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Bu hedeflere ulaşmak yalnızca hükümetlerin değil, bireylerden özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından akademik kurumlara kadar tüm toplumun sorumluluğudur. Herkes, sürdürülebilir bir dünya için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" dedi.

"Farkındalıkları artırmayı hedefliyoruz"

Murzioğlu, "Nüfus artışı ile dünya genelinde eğitim eşitsizliği, sağlık hizmetlerine erişim sorunları, çevresel tehditler, yoksulluk ve suç oranlarının yükselmesi gibi çeşitli sosyal sorunlar artmaktadır. Bu durum, insanların temel gereksinimlerinden olan barınma, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimini ciddi anlamda kısıtlamakta, yetersiz beslenme ve sağlıksız yaşam şartları bu kesimlerin karşılaştığı en büyük problemler olmaktadır. Sosyal inovasyon ve girişimcilik kalıcı değişimler üreterek bu sorunlara çözüm üretme konusunda önemli bir potansiyel taşımaktadır. Sosyal etki ve sosyal değer yaratma amacı yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlar için değil, tüm iş dünyası ve toplumsal organizasyonlar için de önemlidir. Sosyal inovasyon projelerinin başarılı olabilmesi için toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık göstermesi ve bu ihtiyaçları merkeze alması gerekmektedir. Her ne kadar ticari iş tekniklerini kullansalar da sosyal girişimler esas olarak sorunlarla mücadeleyi hedeflemektedir. Söz konusu girişimler; insan haklarının gözetilmesi, çevrenin korunması, ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan farklı konuları özgün çözüm yöntemleri ile ele almaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için önemli araçlardan biri olan sosyal inovasyon ve girişimcilik konusunda da katılımcıların farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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